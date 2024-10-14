59-річна Елізабет Герлі похвалилася стрункою фігурою у відвертому бікіні (фото)

Зірка серіалу "Строго конфіденційно" викликає захоплення своїм зовнішнім виглядом. Елізабет Герлі часто публікує відверті знімки в купальнику.

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Британська акторка, модель і дизайнерка одягу Елізабет Герлі знову порадувала своїх підписників пікантним знімком у бікіні, який опублікувала 13 жовтня на своїй сторінці в Instagram.

59-річна зірка продемонструвала свою неймовірно підтягнуту фігуру у відвертому білому роздільному купальнику, прикрашеному сріблястими камінчиками на тонких зав'язках. Вона гламурно позувала біля стіни з розпущеними темними локонами, які природно спадали їй на плечі. Герлі підкреслила непідвладну часу красу: вона нанесла сяючий макіяж, підкресливши виразні очі димчастими тінями і чорною підводкою, а губи нафарбувала блискучою помадою ніжного рожевого відтінку.

Елізабет активно просуває свою власну лінію пляжного одягу Elizabeth Hurley Beach і часто представляє нову продукцію. Фотосесію культова акторка Голлівуду, зірка "Династії", 91-річна Джоан Коллінз дозволила Герлі провести зйомку у себе вдома. Відомо, що актриси — давні подруги. Минулого місяця їх бачили відпочиваючими разом на півдні Франції разом із сином Ліз, 22-річним режисером-початківцем Деміаном і чоловіком Джоан продюсером Персі Гібсоном.

Нагадаємо, 25 червня Фокус писав про те, що Елізабет Герлі продемонструвала приголомшливу фігуру в крихітному бікіні. Актриса грілася під променями сонця, насолоджуючись розкішним відпочинком на Мальдівах.