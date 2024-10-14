59-летняя Элизабет Херли похвасталась стройной фигурой в откровенном бикини (фото)

Звезда сериала "Строго конфиденциально" вызывает восхищение своим внешним видом. Элизабет Херли часто публикует откровенные снимки в купальнике.

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Британская актриса, модель и дизайнер одежды Элизабет Херли снова порадовала своих подписчиков пикантным снимком в бикини, который опубликовала 13 октября на своей странице в Instagram.

59-летняя звезда продемонстрировала свою невероятно подтянутую фигуру в откровенном белом раздельном купальнике, украшенном серебристыми камушками на тонких завязках. Она гламурно позировала у стены с распущенными темными локонами, которые естественно ниспадали ей на плечи. Херли подчеркнула неподвластную времени красоту: она нанесла сияющий макияж, подчеркнув выразительные глаза дымчатыми тенями и черной подводкой, а губы накрасила блестящей помадой нежного розового оттенка.

Элизабет активно продвигает свою собственную линию пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach и часто представляет новую продукцию. Фотосессию культовая актриса Голливуда, звезда "Династии", 91-летняя Джоан Коллинз разрешила Херли провести съемку у себя дома. Известно, что актрисы — давние подруги. В прошлом месяце их видели отдыхающими вместе на юге Франции вместе с сыном Лиз, 22-летним начинающим режиссером Дэмианом и мужем Джоан продюсером Перси Гибсоном.

Напомним, 25 июня Фокус писал о том, что Элизабет Херли продемонстрировала потрясающую фигуру в крошечном бикини. Актриса грелась под лучами солнца, наслаждаясь роскошным отдыхом на Мальдивах.