Демі Мур показала, з чим ефектно поєднувати довгу джинсову спідницю (фото)

Актриса продемонструвала стильний осінній ансамбль, який однаково добре пасує для жінок будь-якого віку.

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61-річна американська акторка Демі Мур відвідала Міжнародний кінофестиваль у Гемптоні та позувала на червоній доріжці в образі, що однаково пасує як до урочистих заходів, так і до повсякденніших виходів восени, пише People.

Демі обрала джинсову спідницю-восьмиклинку темно-сірого кольору довжиною до щиколотки і чорний піджак. Образ вона завершила чорними гостроносими туфлями на невисоких підборах, сережками і ланцюжком з підвіскою.

Своє довге волосся актриса залишила розпущеним, а на обличчя нанесла мінімальний макіяж.

Актриса віддала перевагу сірчаному кольору Фото: Getty

На фестивалі Мур отримала нагороду за досягнення в акторській кар'єрі на фестивалі цього року. Вона також виступила в межах кінофестивалю. Під час обговорення, модератором якого виступила членкиня консультативної ради HIFF і авторка CBS Sunday Morning Аліна Чо, акторка розповіла про свого колишнього чоловіка, Брюса Вілліса, і його діагноз — лобно-скронева деменція (ЛСД).

"Знаєте, я вже говорила це раніше. Хвороба це хвороба. І я думаю, що ви повинні по-справжньому глибоко прийняти те, що це таке. Але там, де Брюс зараз, він стабільний. Я завжди закликаю просто приймати їх такими, якими вони є зараз. Коли ви тримаєтеся за те, що було, я думаю, це програшна гра", — додала вона. Але коли ви приходите, щоб зустрітися з ними там, де вони зараз, це велика краса і радість", — сказала знаменитість.

Демі була одружена з Брюсом з 1987 по 2006 рік. У колишньої пари є дочки Румер (36 років), Скаут (33 роки) і Таллула (30 років). Попри розлучення, актори зберегли добрі стосунки, і Мур всіляко підтримує колишнього чоловіка і його дружину Емму Геммінг.

Нещодавно Демі знялася у фільмі "Субстанція", який викликав дуже неоднозначні відгуки критиків. Вона зіграла старіючу голлівудську зірку Елізабет Спаркл, яка вводить собі речовину, щоб повернути час назад. Цей постпок став реакцією на слова роботодавців про те, що вона — занадто стара, щоб бути бажаною або працевлаштованою.

Демі виступає за природне старіння і не приймає думку суспільства про те, що тільки молоді жінки мають право на щастя.

"У всіх були моменти, коли ви повертаєтеся і намагаєтеся щось виправити, але просто погіршуєте ситуацію до такої міри, що стаєте недієздатними. Ми бачимо ці дрібниці, на які ніхто інший не звертає уваги. Але ми так гіперзосереджені на всьому, чого немає. Усі ми, якщо починаємо думати, що наша цінність полягає тільки в тому, який ми маємо вигляд, зрештою будемо розчавлені", — упевнена вона.

Раніше Фокус писав, як Демі Мур вдалося схуднути після других пологів.