Деми Мур показала, с чем эффектно сочетать длинную джинсовую юбку (фото)

Актриса продемонстрировала стильный осенний ансамбль, который одинаково хорошо подходит для женщин любого возраста.

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61-летняя американская актриса Деми Мур посетила Международный кинофестиваль в Хэмптоне и позировала на красной дорожке в образе, которій одинаково подходит как для торжественных мероприятий, так и для более повседневных выходов в осеннее время, пишет People.

Деми выбрала джинсовую юбку-восьмиклинку темно-серого цвета длиной до щиколотки и черный пиджак. Образ она завершила черными остроносыми туфлями на невысоком каблуке, серьгами и цепочкой с подвеской.

Свои длинные волосы актриса оставила распущенными, а на лицо нанесла минимальный макияж.

Актриса отдала предпочтение серном цвету Фото: Getty

На фестивале Мур получила награду за достижения в актерской карьере на фестивале этого года. Она также выступила в рамках кинофестиваля. Во время обсуждения, модератором которого выступила член консультативного совета HIFF и автор CBS Sunday Morning Алина Чо, актриса рассказала о своем бывшем муже, Брюсе Уиллисе и его диагнозе лобно-височная деменция (ЛВД).

"Знаете, я уже говорила это раньше. Болезнь это болезнь. И я думаю, что вы должны по-настоящему глубоко принять то, что это такое. Но там, где Брюс сейчас, он стабилен. Я всегда призываю просто принимать их такими, как они есть сейчас. Когда вы держитесь за то, что было, я думаю, это проигрышная игра", — добавила она. Но когда вы приходите, чтобы встретиться с ними там, где они сейчас, это большая красота и радость", – сказала знаменитость.

Деми была замужем за Брюсом с 1987 по 2006 год. У бывшей пары есть дочери Румер (36 лет), Скаут (33 года) и Таллула (30 лет). Несмотря на развод, актеры сохранили хорошие отношения, и Мур всячески поддерживает бывшего мужа и его жену Эмму Хемминг.

Недавно Деми снялась в фильме "Субстанция", который вызвал очень неоднозначные отзывы критиков. Она сыграла стареюущую голливудскую звезду Элизабет Спаркл, которая вводит себе вещество, чтобы повернуть время вспять. Этот постпок стала реакцией на слова работодателей о том, что она – слишком стара, чтобы быть желанной или трудоустроенной.

Деми выступает за естественное старение и не принимает мнение общества о том, что только молодые женщины имеют право на счастье.

"У всех были моменты, когда вы возвращаетесь и пытаетесь что-то исправить, но просто ухудшаете ситуацию до такой степени, что становитесь недееспособными. Мы видим эти мелочи, на которые никто другой не обращает внимания. Но мы так гиперсосредоточены на всем, чего нет. Все мы, если начинаем думать, что наша ценность заключается только в том, как мы выглядим, в конечном итоге раздавлены", – уверена она.

Ранее Фокус писал, как Деми Мур удалось похудеть после вторых родов.