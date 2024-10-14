Джордж Гамільтон розповів, який подарунок отримав від Елізабет Тейлор після їхнього розставання (фото)

Елізабет Тейлор була незрівнянною іконою кіно, талановитою актрисою, яка уособлювала гламур золотого століття Голлівуду. У її житті було багато бурхливих романів.

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Одна з найкрасивіших актрис Голлівуду Елізабет Тейлор була одружена вісім разів (двічі з легендою кіно Річардом Бертоном), включно зі спадкоємцем готельного бізнесу Конрадом Гілтоном і актором Едді Фішером. Вона прославилася своїми численними шлюбами по коханню. Також у неї був роман з актором Джорджем Гамільтоном, який розповів Hello про своє кохання і дружбу з великою актрисою.

85-річний американський актор Джордж Гамільтон зустрічалася з Елізабет протягом року в середині 1980-х років. Джордж, який зіграв разом з Елізабет у фільмі 1987 року "Покерна Еліс", розповідаючи історію їхнього розриву, повідомив про незвичайний подарунок, який зробила акторка: "Ми розлучилися без жодної сварки."

Елізабет Тейлор і Джордж Гамільтон Фото: Getty Images

Хоча я ніколи не забуду, що вона надіслала мені дещо від Cartier... червовий туз із цільного золота, тому що наш спільний фільм був про азартні ігри. Вона вигравіювала на ньому: "Дорогий Джордж, я люблю тебе, навіть попри те, що ти придурок".

За словами актора, Тейлор іноді так його називала, коли їй потрібно було чогось досягти: "Вона так робила, тому що я підштовхував її до чогось на кшталт: "Давай, нам потрібно зробити це, нам потрібно зробити те". Вона говорила: "Не будь ідіотом і придурком. Дай мені зробити це по-своєму".

Під час розставання красуня запропонувала Гамільтону залишитися друзями, так і сталося. Він був для неї надійним другом упродовж десятиліть, до її смерті 2011 року у віці 79 років.

Згадуючи своє давнє кохання, зірка "Влада" зазначив красу і енергію знаменитої акторки, що зачаровує: "В Елізабет була така енергія, що, коли вона входила в кімнату, всі дивилися на неї. Вони залишали своїх хлопців, своїх подруг і слухали її. Спочатку я подумав: "Це тому, що вона Елізабет Тейлор", але ні, це тому, що Елізабет Тейлор була буквально унікальною енергією. Її посмішка могла звести чоловіка з розуму. Вона була незвичайним маяком у моєму житті, і я часто думаю про неї".

Раніше, 4 грудня 2023 року, Фокус писав про те, що розкішну сукню Елізабет Тейлор з церемонії "Оскар" знайшли у валізі.