Джордж Гамильтон рассказал, какой подарок получил от Элизабет Тейлор после их расставания (фото)
Элизабет Тейлор была несравненной иконой кино, талантливой актрисой, олицетворявшей гламур золотого века Голливуда. В ее жизни было много бурных романов.
Одна из самых красивых актрис Голливуда Элизабет Тейлор была замужем восемь раз (дважды за легендой кино Ричардом Бертоном), включая наследника гостиничного бизнеса Конрада Хилтона и актера Эдди Фишера. Она прославилась своими многочисленными браками по любви. Также у нее был роман с актером Джорджем Гамильтоном, который рассказал Hello о своей любви и дружбе с великой актрисой.
85-летний американский актер Джордж Гамильтон встречалась с Элизабет в течение года в середине 1980-х годов. Джордж, сыгравший вместе с Элизабет в фильме 1987 года "Покерная Элис", рассказывая историю их разрыва, сообщил о необыкновенном подарке, который сделала актриса: "Мы расстались без всякой ссоры.
Хотя я никогда не забуду, что она прислала мне кое-что от Cartier… червовый туз из цельного золота, потому что наш совместный фильм был об азартных играх. Она выгравировала на нем: "Дорогой Джордж, я люблю тебя, даже несмотря на то, что ты придурок".
По словам актера, Тейлор иногда так его называла, когда ей нужно было чего-то добиться: "Она так делала, потому что я подталкивал ее к чему-то вроде: "Давай, нам нужно сделать это, нам нужно сделать то". Она говорила: "Не будь идиотом и придурком. Дай мне сделать это по-своему".
Во время расставания красавица предложила Гамильтону остаться друзьями, так и произошло. Он был для нее надежным другом на протяжении десятилетий, до ее смерти в 2011 году в возрасте 79 лет.
Вспоминая свою давнюю любовь, звезда "Власти" отметил красоту и завораживающую энергию знаменитой актрисы: "У Элизабет была такая энергия, что, когда она входила в комнату, все смотрели на нее. Они оставляли своих парней, своих подруг и слушали ее. Сначала я подумал: "Это потому, что она Элизабет Тейлор", но нет, это потому, что Элизабет Тейлор была буквально уникальной энергией. Ее улыбка могла свести мужчину с ума. Она была необыкновенным маяком в моей жизни, и я часто думаю о ней".
Ранее, 4 декабря 2023 года, Фокус писал о том, что роскошное платье Элизабет Тейлор с церемонии "Оскар" нашли в чемодане.