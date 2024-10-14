Джордж Гамильтон рассказал, какой подарок получил от Элизабет Тейлор после их расставания (фото)

Элизабет Тейлор была несравненной иконой кино, талантливой актрисой, олицетворявшей гламур золотого века Голливуда. В ее жизни было много бурных романов.

Related video

Одна из самых красивых актрис Голливуда Элизабет Тейлор была замужем восемь раз (дважды за легендой кино Ричардом Бертоном), включая наследника гостиничного бизнеса Конрада Хилтона и актера Эдди Фишера. Она прославилась своими многочисленными браками по любви. Также у нее был роман с актером Джорджем Гамильтоном, который рассказал Hello о своей любви и дружбе с великой актрисой.

85-летний американский актер Джордж Гамильтон встречалась с Элизабет в течение года в середине 1980-х годов. Джордж, сыгравший вместе с Элизабет в фильме 1987 года "Покерная Элис", рассказывая историю их разрыва, сообщил о необыкновенном подарке, который сделала актриса: "Мы расстались без всякой ссоры.

Элизабет Тейлор и Джордж Гамильтон Фото: Getty Images

Хотя я никогда не забуду, что она прислала мне кое-что от Cartier… червовый туз из цельного золота, потому что наш совместный фильм был об азартных играх. Она выгравировала на нем: "Дорогой Джордж, я люблю тебя, даже несмотря на то, что ты придурок".

По словам актера, Тейлор иногда так его называла, когда ей нужно было чего-то добиться: "Она так делала, потому что я подталкивал ее к чему-то вроде: "Давай, нам нужно сделать это, нам нужно сделать то". Она говорила: "Не будь идиотом и придурком. Дай мне сделать это по-своему".

Во время расставания красавица предложила Гамильтону остаться друзьями, так и произошло. Он был для нее надежным другом на протяжении десятилетий, до ее смерти в 2011 году в возрасте 79 лет.

Вспоминая свою давнюю любовь, звезда "Власти" отметил красоту и завораживающую энергию знаменитой актрисы: "У Элизабет была такая энергия, что, когда она входила в комнату, все смотрели на нее. Они оставляли своих парней, своих подруг и слушали ее. Сначала я подумал: "Это потому, что она Элизабет Тейлор", но нет, это потому, что Элизабет Тейлор была буквально уникальной энергией. Ее улыбка могла свести мужчину с ума. Она была необыкновенным маяком в моей жизни, и я часто думаю о ней".

Ранее, 4 декабря 2023 года, Фокус писал о том, что роскошное платье Элизабет Тейлор с церемонии "Оскар" нашли в чемодане.