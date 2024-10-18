"Знову в справі": Кемерон Діас повертається в кіно після 10-річної перерви

Приділивши достатньо часу сім'ї, акторка вирішила продовжити кар'єру і вже задіяна в кількох проєктах.

Related video

52-річна американська актриса Кемерон Діас вирішила повернутися в кіноіндустрію після тривалої перерви після того, як багато часу присвятила своїй родині, пише The Hollywood Reporter.

Востаннє в кіно зірка з'явилася в кіно, зігравши в мюзиклі "Енні" 2014 року. Зараз вона задіяна на зйомках кількох фільмів, включно з картиною "Знову в справі", майбутнім проєктом Netflix, де її партнером по майданчику став Джеймі Фокс.

У "відпустці" вона також зайнялася винним бізнесом, запустивши виробництво натурального вина Avaline 2020 року.

У "відпустці" Кемерон зайнялася виробництвом вина

За словами Діас, ніщо не заважало їй і далі залишатися в колі сім'ї і вести життя домогосподарки, проте в кінцевому підсумку вона вирішила повернутися в кар'єру, і її підтримав чоловік Бенджі Медден.

"Це був якраз відповідний час для моєї сім'ї. Після Covid ми довгий час були вдома, що було дивно, і проблема була в тому, що ми, ймовірно, залишимося там, ми все ще будемо там. Люди говорили: "Усе скінчилося", а я говорила: "Ні, це не так, для мене ще не все скінчено", — сказала вона про повернення до акторства.

Зірка зізнається, що їй буквально довелося змушувати себе повернутися.

"Мій чоловік, який найкращий, говорив: "Ти підтримувала нас і будувала сім'ю, підтримувала мене в бізнесі. Настав час нам підтримати тебе і дозволити мамі піднятися і зайнятися своєю справою". Дай-но мені подивитися, як ти це зробиш, дівчинко". Я подумала: "Гаразд, поїхали"", — розповіла Діас.

Кемерон, яка раніше вже працювала з Фокстом над "Енні" і фільмом 1999 року "Кожна неділя", сказала, що "не змогла відмовити" своєму колишньому колезі, коли він покликав її в проєкт "Знову в справі":.

"Він сказав: "Підемо зі мною", а я сказала: "Добре, давай зробимо це". Це наш третій спільний фільм, тож це справді чудово".

"Знову в справі" розповідає про колишніх агентів Метта й Емілі (Фокс і Діас), які після того, як пішли з ЦРУ, щоб завести сім'ю, несподівано повертаються до світу міжнародного шпигунства, коли їхнє прикриття викривають. Фільм вийде на стримінговому сервісі 17 січня 2025 року.

Кемерон Діас і Джеймі Фокс у фільмі "Знову в справі"

Діас також має намір повернутися до своєї ролі принцеси Фіони в майбутній п'ятій частині "Шрека 5", де вона возз'єднається з колишніми колегами Майком Маєрсом і Едді Мерфі. Крім того, вона знімається разом з Кіану Рівзом у "Виході", комедійному трилері режисера Джона Гілла.

У 2019 році Діас вперше стала матір'ю. Сурогатна мати народила їй та її чоловікові доньку Раддікс. У березні цього року в пари в такий самий спосіб з'явився син, якого назвали Кардинал.

"Протягом багатьох років Кемерон хотіла стати мамою. Вона стає дуже емоційною, коли говорить про довгий шлях до материнства. Вона почувається неймовірно щасливою, маючи тепер двох дітей", — сказав інсайдер.

Раніше Фокус писав, що Кемерон Діас з чоловіком вирішують проблеми в шлюбі за допомогою терапії.