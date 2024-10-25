Кілліан Мерфі з'явився на прем'єрі в Лондоні зі світлим волоссям (фото)

Зірка "Дюнкерка" продемонстрував стильний образ на червоній доріжці. Актор останнім часом задіяний у багатьох кінопроєктах.

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Знаменитий британський актор Кілліан Мерфі ввечері 25 жовтня на прем'єрі фільму "Всяка всячина" в Лондоні в кінотеатрі Curzon Cinema Mayfair продемонстрував свою нову зачіску, повідомляє Daily Mail.

48-річний актор зазвичай носить темне волосся, але, схоже, він освітлив його під час зйомок нового фільму "Гострі картузи".

Кілліан Мерфі Фото: Getty Images

На заході Кілліан мав елегантний вигляд у гірчичного кольору замшевому піджаку, який поєднав із чорними штанами. Свій гламурний образ зірка "Оппенгеймера" доповнив коричневою сорочкою поло та чорними шкіряними туфлями. Мерфі позував фотографам разом зі своїми колегами по фільму "Всяка всячина" Ейлін Волш і Емілі Вотсон.

"Всякі дрібниці" — новий історичний драматичний фільм, знятий Тімом Мілантсом за однойменним романом Клер Кіган 2021 року. У фільмі знімалися Кілліан (який також виступає як продюсер), Ейлін, Мішель Ферлі, Емілі, Клер Данн і Хелен Біхан. Сюжет картини зосереджений на сумнозвісних ірландських пральнях Магдалини. Світова прем'єра стрічки відбулася на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі в лютому, а її реліз заплановано на 1 листопада.

Нагадаємо, 5 червня Кілліан Мерфі підтвердив вихід кіноверсії "Гострих картузів". Зйомки фільму відбуватимуться в Бірмінгемі.