Киллиан Мерфи появился на премьере в Лондоне со светлыми волосами (фото)

Звезда "Дюнкерка" продемонстрировал стильный образ на красной дорожке. Актер в последнее время задействован во многих кинопроектах.

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Знаменитый британский актер Киллиан Мерфи вечером 25 октября на премьере фильма "Всякая всячина" в Лондоне в кинотеатре Curzon Cinema Mayfair продемонстрировал свою новую прическу, сообщает Daily Mail.

48-летний актер обычно носит темные волосы, но, похоже, он осветлил их во время съемок нового фильма "Острые козырьки".

Киллиан Мерфи Фото: Getty Images

На мероприятии Киллиан выглядел элегантно в горчичного цвета замшевый пиджак, который сочетал с черными брюками. Свой гламурный образ звезда "Оппенгеймера" дополнил коричневой рубашкой поло и черными кожаными туфлями. Мерфи позировал фотографам вместе со своими коллегами по фильму "Всякая всячина" Эйлин Уолш и Эмили Уотсон.

"Всякие мелочи" — новый исторический драматический фильм, снятый Тимом Милантсом по одноименному роману Клэр Киган 2021 года. В фильме снимались Киллиан (который также выступает в качестве продюсера), Эйлин, Мишель Фэрли, Эмили, Клэр Данн и Хелен Бихан. Сюжет картины сосредоточен на печально известных ирландских прачечных Магдалины. Мировая премьера ленты состоялась на 74-м Берлинском международном кинофестивале в феврале, а его релиз запланирован на 1 ноября.

Напомним, 5 июня Киллиан Мерфи подтвердил выход киноверсии "Острых козырьков". Съемки фильма будут проходить в Бирмингеме.