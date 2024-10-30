Притиснув до стіни і зачинив у гримерці: зірку "Євробачення-2024" звинуватили в домаганнях

Стався інцидент, за версією потерпілого, у грудні минулого року, коли французький співак вирушив у тур. Після концерту команда влаштувала вечірку й артист міг намагатися спокусити іншого чоловіка.

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Відомого французького артиста Slimane, який 2024 року представляв свою країну на Євробаченні, звинуватили в сексуальних домаганнях під час туру. Про це пише Le Parisien.

Останній рік для Slimane був доволі успішним: він посів 4-те місце на Євробаченні, був номінований на різних преміях, а його конкурсна пісня "Mon amour" має десятки мільйонів прослуховувань на платформах. Тепер же на нього подали скаргу в прокуратуру Сент-Етьєна, і зробив це колишній технік, який брав участь у гастролях артиста.

Ймовірний злочин було скоєно, за даними позивача, в ніч із 17 на 18 грудня 2023 року, коли співак був у турі зі своєю командою і давав шостий концерт, який мав завершити перший етап.

Після виступу Slimane зі своєю командою вирішив відзначити цю подію. Технік розібрав сцену і декорації ближче до першої години ночі, після чого також прийшов на вечірку, де і стався інцидент.

У позові йдеться, що артист притиснув чоловіка до стіни і хотів зайнятися з ним сексом, але той відповів, що одружений і гетеросексуальний.

"Мій клієнт почувався дуже ніяково і повторював, що йому це нецікаво, але артист наполягав. Мій клієнт поспіхом покинув гримерку і сів у гастрольний автобус. Він думав, що закінчив, але вночі, перебуваючи у своєму ліжку в гастрольному автобусі, артист відправив йому безліч сексуальних і навіть порнографічних повідомлень і відео", — розповіла адвокатка потерпілого Анн-Софі Шаррьерас.

Наступного ранку технік розповів про все своєму начальству, і було ухвалено рішення відкликати його і ще двох співробітників з туру. Продюсери з розумінням поставилися до такого рішення і поговорили з артистом і його менеджером, щоб нагадати йому про етичні принципи.

Чутки про те, що сталося після концерту, тривали кілька місяців, проте офіційних скарг не надходило. Популярність Slimane продовжувала зростати не тільки у Франції, а й по всьому світу. Він навіть виступав на відкритті Олімпійських ігор, але жодних звинувачень, як і раніше, не було. Були навіть чутки, що мовчання техніка купили, але сам він каже, що це не відповідає дійсності.

"Ви маєте зрозуміти його (потерпілого, — ред.). З моменту інциденту він турбується про те, як це відіб'ється на його сім'ї та професійному майбутньому... Це нестерпно — опинитися в становищі брехуна і того, кого купили. Він не хоче кидати артиста на поталу вовкам, він просто хоче, щоб той відповів за свої дії і щоб це більше не повторилося", — продовжила Анн-Софі Шаррьєрас.

Якщо звинувачення все ж будуть підтверджені, тоді Slimane загрожує рік тюремного ув'язнення, а також штраф у розмірі 15 тисяч євро. Оточення співака нічого не знало про скаргу, коли з ними зв'язалися журналісти, і назвали те, що сталося, "божевільною історією". Зірка "Євробачення" також ніяк офіційно не реагував на скандал.

Нагадаємо, 12 травня на пісенному конкурсі Євробачення перемогла Швейцарія, а ось у французького представника Slimane — четверте місце. За день до цього з конкурсу дискваліфікували Нідерланди. За даними Європейської мовної спілки, подальша участь Йоста Кляйна в конкурсі недоцільна, адже судовий процес після скарги жінки зі знімальної групи продовжився.