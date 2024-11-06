Таємне весілля з редактором Bloomberg: зірка "Повільних коней" розповіла про торжество

Крістін Скотт Томас, зірка фільмів "Госфорд-парк" і "Англійський пацієнт", таємно вийшла заміж.

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Знаменита британська актриса Крістін Скотт Томас, зірка популярного шпигунського серіалу "Повільні коні", зізналася, що таємно вийшла заміж за свого партнера, головного редактора Bloomberg Джона Міклетвейта, з яким прожила п'ять років. Весілля було дуже англійським, зізналася зірка. Про це пише Daily Mail.

Трейлер серіалу "Повільні коні"

64-річна актриса, яка ретельно приховує своє особисте життя, підтвердила, що весілля відбулося в рідному місті її чоловіка Ратленді, і навіть розкрила, яка традиційна британська страва була в меню.

Вона розповіла подкасту Ruthie's Table 4: "У нас була коронаційна курка. Це було справжнє частування, це було неймовірно смачно".

Ведуча подкасту, леді Рут Роджерс, представила свою подругу, сказавши: "Сидячи тут сьогодні, Крістін Скотт Томас купається в коханні та радості від того, що лише кілька тижнів тому вийшла заміж за редактора і мого друга Джона Міклетвейта".

Крістін Скотт Томас і Джона Міклетвейт Фото: Getty Images

Дама Крістін, яка грає шпигунку МІ5 Діану Тавернер у серіалі "Повільні коні", сказала, що вона також отримала дуже особистий подарунок на весілля від своєї сестри.

"Вона зібрала всі сімейні рецепти, які збирала ще моя мати: від моєї прабабусі в Шотландії та від інших моїх бабусь по всій країні, з обох боків родини. Вона відсканувала їх і зробила з них книжку для мене", — розповіла актриса.

Зірка також згадала таємне весілля свого колеги за фільмом Джека Лоудена та акторки серіалу "Маленькі жінки" Сірші Ронан, яке відбулося цього літа.

Говорячи про роботу над Slow Horses протягом чотирьох років, Дама Крістен сказала: "За ці чотири роки сталося так багато подій: люди вмирали, люди народжувалися, люди розлучалися, люди одружувалися. Лише цього року в нас було два весілля: у Джека і в мене".

Раніше, з 1987 по 2005 рік, вона була одружена з французьким акушером Франсуа Олівенном. У них троє дітей: Ганна, Джозеф і Джордж.

Чоловік номер два — 62-річний Джон Міклетвейт, головний редактор фінансового інформаційного агентства Bloomberg, який нещодавно брав інтерв'ю у кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Дама Крістін Скотт Томас, яка намагається тримати своє особисте життя в таємниці, раніше припинила будь-які розмови про Джона під час інтерв'ю Financial Times.

Крістін Скотт Томас Фото: Getty Images

Вона прославилася, коли знялася разом з Г'ю Грантом у фільмі Річарда Кертіса "Чотири весілля і одні похорони" в ролі вічно самотньої найкращої подруги.

На запитання про їхній роман Крістін відповіла: "Я не буду говорити про нього. Я говорю про себе".

Лише 2013 року акторка дала рідкісну можливість зазирнути у своє особисте життя і пожартувала, що, ймовірно, залишиться самотньою на все життя, тому що "всі чоловіки розбіжаться", коли побачать її.

Актриса розповіла Sunday Telegraph: "Неймовірно складно підтримувати стосунки, коли у тебе такий спосіб життя, як у мене. Я ніколи не затримуюся на одному місці довше кількох тижнів".

Вона також зізналася, що її особисте життя часто страждає через кар'єру.

"Якщо я підписалася на щось, то я маю зробити це як слід. Тому мені доводиться відключати особисте життя. Я можу тільки втиснути телефонний дзвінок в обідню перерву, але з чимось іншим я просто не можу впоратися. Тож це насправді свого роду ескапізм. Вдома все складно? Знайди роботу! Поїдь куди-небудь і прикинься кимось іншим", — жартівливо скаржилася вона.

Нагадаємо, цього літа втретє одружився зірка легендарного гурту ABBA Бйорн Ульвеус. Весілля музиканта з його дівчиною Христиною Сас відбулося в Копенгагені.