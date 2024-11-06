Тайная свадьба с редактором Bloomberg: звезда "Медленных лошадей" рассказала о торжестве

Кристин Скотт Томас, звезда фильмов "Госфорд-парк" и "Английский пациент", тайно вышла замуж.

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Знаменитая британская актриса Кристин Скотт Томас, звезда популярного шпионского сериала "Медленные лошади", призналась, что тайно вышла замуж за своего партнера, главного редактора Bloomberg Джона Миклетвэйта, с которым прожила пять лет. Свадьба была очень английской, призналась звезда. Об этом пишет Daily Mail.

Трейлер сериала "Медленные лошади"

64-летняя актриса, которая тщательно скрывает свою личную жизнь, подтвердила, что свадьба состоялась в родном городе ее мужа Ратленде, и даже раскрыла, какое традиционное британское блюдо было в меню.

Она рассказала подкасту Ruthie's Table 4: "У нас была коронационная курица. Это было настоящее угощение, это было невероятно вкусно".

Ведущая подкаста, леди Рут Роджерс, представила свою подругу, сказав: "Сидя здесь сегодня, Кристин Скотт Томас купается в любви и радости от того, что всего несколько недель назад вышла замуж за редактора и моего друга Джона Миклетвэйта".

Кристин Скотт Томас и Джона Миклетвэйт Фото: Getty Images

Дама Кристин, которая играет шпионку МИ5 Диану Тавернер в сериале "Медленные лошади", сказала, что она также получила очень личный подарок на свадьбу от своей сестры.

"Она собрала все семейные рецепты, которые собирала еще моя мать: от моей прабабушки в Шотландии и от других моих бабушек по всей стране, с обеих сторон семьи. Она отсканировала их и сделала из них книгу для меня", — рассказала актриса.

Звезда также упомянула тайную свадьбу своего коллеги по фильму Джека Лоудена и актрисы сериала "Маленькие женщины" Сирши Ронан, которая состоялась этим летом.

Говоря о работе над Slow Horses в течение четырех лет, Дама Кристен сказала: "За эти четыре года произошло так много событий: люди умирали, люди рождались, люди разводились, люди женились. Только в этом году у нас было две свадьбы: у Джека и у меня".

Ранее, с 1987 по 2005 год, она была замужем за французским акушером Франсуа Оливенном. У них трое детей: Ханна, Джозеф и Джордж.

Муж номер два — 62-летний Джон Миклетвэйт, главный редактор финансового информационного агентства Bloomberg, который недавно брал интервью у кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Дама Кристин Скотт Томас, которая старается держать свою личную жизнь в тайне, ранее прекратила любые разговоры о Джоне во время интервью Financial Times.

Кристин Скотт Томас Фото: Getty Images

Она прославилась, когда снялась вместе с Хью Грантом в фильме Ричарда Кертиса "Четыре свадьбы и одни похороны" в роли вечно одинокой лучшей подруги.

На вопрос об их романе Кристин ответила: "Я не буду говорить о нем. Я говорю о себе".

Только в 2013 году актриса дала редкую возможность заглянуть в свою личную жизнь и пошутила, что, вероятно, останется одинокой на всю жизнь, потому что "все мужчины разбегутся", когда увидят ее.

Актриса рассказала Sunday Telegraph: "Невероятно сложно поддерживать отношения, когда у тебя такой образ жизни, как у меня. Я никогда не задерживаюсь на одном месте дольше нескольких недель".

Она также призналась, что ее личная жизнь часто страдает из-за карьеры.

"Если я подписалась на что-то, то я должна сделать это как следует. Поэтому мне приходится отключать личную жизнь. Я могу только втиснуть телефонный звонок в обеденный перерыв, но с чем-то другим я просто не могу справиться. Так что это на самом деле своего рода эскапизм. Дома все сложно? Найди работу! Уедь куда-нибудь и притворись кем-то другим", — шутливо жаловалась она.

Напомним, этим летом в третий раз женился звезда легендарной группы ABBA Бьорн Ульвеус. Свадьба музыканта с его девушкой Кристиной Сас прошла в Копенгагене.