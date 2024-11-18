Ребел Вілсон вийшла на публіку у відвертій смарагдовій сукні (фото)

Ребел Вілсон багато років бореться із зайвою вагою, а нещодавно вона вступила в одностатевий шлюб зі своєю нареченою Рамоною Агрумою. Зараз пара виховує маленьку доньку.

Австралійська акторка Ребел Вілсон була втіленням гламуру в шовковій смарагдовій сукні на 15-й щорічній церемонії вручення премії Governors Awards, що відбулася ввечері 17 листопада в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

44-річна комедіантка, що знялася в "Ідеальному голосі" з'явилася в Ovation Hollywood у відвертій сукні з глибоким вирізом у ділянці декольте. Її вбрання з рукавами до ліктя, складками на талії, розрізом і асиметричним подолом вигідно підкреслювало її фігуру типу "пісочний годинник". Вона доповнила свій образ у стилі "старого Голлівуду" витонченими чорними туфлями на блискучих підборах. Ребел зібрала свої довгі блискучі локони в шикарну зачіску і нанесла яскравий макіяж, підкресливши виразні очі чорною підводкою, накладними віями і коричневими тінями. З прикрас вона одягла тільки тонкий браслет у вигляді ланцюжка і каблучку з дорогоцінним каменем. Багато шанувальників знаменитості звернули увагу на її неохайний манікюр, який зіпсував вечірній образ Ребел. Зірка виглядала в гарному настрої і впевнено позувала на червоній доріжці бального залу Ray Dolby Ballroom.

Актриса Ребел Вілсон Фото: Getty Images

Відомо, що Вілсон, яка нещодавно вступила в одностатевий шлюб із Рамоною Агрумою, довгі роки боролася з надмірною вагою. Починаючи з 2020 року вона змогла схуднути на 36 кілограмів. У межах свого плану схуднення зірка дотримувалася суворого режиму тренувань за допомогою персонального тренера і низькокалорійної дієти з високим вмістом білка.

Раніше, 30 вересня, Фокус писав, що Ребел Вілсон одружилася з Рамоном Агруме на Сардинії. Пара оголосила про заручини на початку 2023 року. Вони вже виховують маленьку доньку, яку народила сурогатна мама.