Ребел Уилсон вышла на публику в откровенном в изумрудном платье (фото)

Ребел Уилсон многие годы борется с лишним весом, а недавно она вступила в однополый брак со своей невестой Рамоной Агрумой. Сейчас пара воспитывает маленькую дочь.

Австралийская актриса Ребел Уилсон была воплощением гламура в шелковом изумрудном платье на 15-й ежегодной церемонии вручения премии Governors Awards, которая прошла вечером 17 ноября в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

44-летняя комедии "Идеальный голос" появилась в Ovation Hollywood в откровенном платье с глубоким вырезом в области декольте. Ее наряд с рукавами до локтя, складками на талии, разрезом и ассиметричным подолом выгодно подчеркивал ее фигуру типа "песочные часы". Она дополнила свой образ в стиле "старого Голливуда" изящными черными туфлями на блестящих каблуках. Ребел собрала свои длинные блестящие локоны в шикарную прическу и нанесла яркий макияж, подчеркнув выразительные глаза черной подводкой, накладными ресницами и коричневыми тенями. Из украшений она надела только тонкий браслет в виде цепочки и кольцо с драгоценным камнем. Многие поклонники знаменитости обратили внимание на ее неряшливый маникюр, который испортил вечерний образ Ребел. Звезда выглядела в хорошем расположении духа и уверенно позировала на красной дорожке бального зала Ray Dolby Ballroom.

Актриса Ребел Уилсон Фото: Getty Images

Известно, что Уилсон, которая недавно вступила в однополый брак с Рамоной Агрумой, долгие годы боролась с избыточным весом. Начиная с 2020 года она смогла похудеть на 36 килограмм. В рамках своего плана похудения звезда придерживалась строгого режима тренировок с помощью персонального тренера и низкокалорийной диеты с высоким содержанием белка.

Ранее, 30 сентября, Фокус писал, что Ребел Уилсон женилась на Рамоне Агруме на Сардинии. Пара объявила о помолвке в начале 2023 года. Они уже воспитывают маленькую дочь, которую родила суррогатная мама.