Ребел Уилсон женилась на Рамоне Агруме на Сардинии

Пара объявила о помолвке в начале 2023 года. Они уже воспитывают маленькую дочь, которую родила суррогатная мама.

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Австралийская актриса Ребел Уилсон женилась на своей невесте Рамоне Агруме на романтической церемонии на Сардинии. Об этом пишет People.

Источник ранее сообщил, что пара планирует пожениться на "суперромантичной" и приватной церемонии в окружении своих самых близких людей.

Сообщается, что звезда "Идеального голоса" и ее партнер должны были пожениться на пляжной свадьбе в 2025 году, но Ребел решила перенести дату.

"Ребел не хочет больше ждать, она рада сыграть свадьбу в этом месяце, потому что очень любит Рамону... Это будет небольшая церемония в кругу близких друзей и семьи, которая станет очень элегантной", — говорил источник.

Рамона Агрума и Ребел Уилсон Фото: rebelwilson

Пара впервые встретилась в 2021 году и объявила о помолвке в феврале 2023 года. У них уже есть дочь Ройс Лилиан, которой в ноябре 2024 года исполнится два года. Девочку родила суррогатная мать.

"Ребел очень взволнована тем, что выходит замуж за любовь всей своей жизни, она в абсолютном восторге", — поделился источник накануне важного дня.

Рамона Агрума и Ребел Уилсон Фото: Getty Images

"Это будет потрясающе и чрезвычайно романтично. Она безумно влюблена и не может дождаться свадьбы", — отмечал инсайдер.

Напомним, как выглядит годовалая дочь Ребел Уилсон.

Также Фокус писал о том, как Ребел Уилсон резко сделала каминг-аут и призналась, что ей всегда нужна была диснеевская принцесса. Избранницей звезды стала дизайнер Рамона Агрума. Впоследствии влюбленные обручились.