Ребел Вілсон одружилася з Рамоною Агрумою на Сардинії

Пара оголосила про заручини на початку 2023 року. Вони вже виховують маленьку донечку, яку народила сурогатна мама.

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Австралійська акторка Ребел Вілсон одружилася зі своєю нареченою Рамоною Агрумою на романтичній церемонії на Сардинії. Про це пише People.

Джерело раніше повідомило, що пара планує одружитися на "суперромантичній" та приватній церемонії в оточенні своїх найближчих людей.

Повідомляється, що зірка "Ідеального голосу" та її партнерка мали одружитися на пляжному весіллі у 2025 році, але Ребел вирішила перенести дату.

"Ребел не хоче більше чекати, вона рада зіграти весілля цього місяця, тому що дуже кохає Рамону… Це буде невелика церемонія в колі близьких друзів і сім'ї, яка стане дуже елегантною", — говорило джерело.

Рамона Агрума та Ребел Вілсон Фото: rebelwilson

Пара вперше зустрілася в 2021 році та оголосила про заручини в лютому 2023 року. У них уже є дочка Ройс Ліліан, якій у листопаді 2024 виповниться два роки. Дівчинку народила сурогатна мати.

"Ребел дуже схвильована тим, що виходить заміж за кохання всього свого життя, вона в абсолютному захваті", — поділило джерело напередодні важливого дня.

Рамона Агрума та Ребел Вілсон Фото: Getty Images

"Це буде приголомшливо і надзвичайно романтично. Вона шалено закохана і не може дочекатися весілля", — зазначав інсайдер.

Нагадаємо, як виглядає однорічна донька Ребел Вілсон.

Також Фокус писав про те, як Ребел Вілсон різко зробила камінг-аут і зізналася, що їй завжди потрібна була діснеївська принцеса. Обраницею зірки стала дизайнерка Рамона Агрума. Згодом закохані заручилися.