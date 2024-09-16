Ребел Вілсон вивела на публіку однорічну доньку (фото)

Маленька Ройс народилася восени 2022 року. Вона стала першою дитиною Ребел.

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Однорічна донька австралійської акторки Ребел Вілсон Ройс дебютувала на червоній доріжці на прем’єрі фільму The Deb під час Міжнародного кінофестивалю в Торонто 2024. Про це пише Daily Mail.

44-річна зірка екрану, яка на заході була у фіолетовій сукні без бретелей, позувала для фото зі своїм первістком під час урочистостей, які відбулися в Rob Thomson Hall у Канаді.

Ребел Вілсон дебютувала як режисерка з музичною комедією, а також знялася у своєму ж проєкті.

Австралійська знаменитість сяяла посмішкою, тримаючи маленьку Ройс на руках.

Ребел Вілсон з донькою Ройс Фото: Getty Images

На заході також зʼявилася наречена акторки Рамона Агрума. Вона позувала перед фотографами заходу в білій сукні з оголеними плечима. На ногах Агруми були туфлі в тон основного вбрання. Волосся наречена австралійської зірки екрани зібрала у хвіст.

Рамона Агрума та Ребел Вілсон Фото: Getty Images

Маленька Ройс народилася восени 2022 року за допомогою сурогатної матері та стала першою дитиною акторки.

Під час інтерв’ю для People Ребел Вілсон розповіла про материнство та розкрила перше слово своєї спадкоємиці.

"Мене шокує, наскільки вона розтопила моє серце. А коли каже: "Мамо?" Останнім часом це її нове улюблене слово", — зізнавалася Ребел.

Нагадаємо, Ребел Вілсон помітили на рідкісному побаченні з коханою.

Також Фокус писав про плани Ребел Вілсон та Рамони Агруми одружитися.