"Не хоче більше чекати": 44-річна Ребел Вілсон одружується зі своєю нареченою Рамоною Агрумою (фото)

Зіркова пара заручилася на початку 2023 року. Ребел Вілсон і Рамона Агрума виховують маленьку доньку, яку народила сурогатна мати.

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Цього місяця знаменита австралійська актриса Ребел Вілсон планує пов'язати себе узами шлюбу з Рамоною Агрумою, повідомляє DailyMail.

Пара збирається зіграти весілля за кордоном. За інформацією інсайдера, вони скажуть одне одному "Так" у романтичному місці — на Сардинії, італійському острові в Середземному морі. Жінки мали одружитися наступного року, але Ребел перенесла дату.

"Ребел не хоче більше чекати, вона рада зіграти весілля цього місяця, тому що дуже кохає Рамону... Це буде невелика церемонія в колі близьких друзів і сім'ї, яка стане дуже елегантною", — повідомило джерело.

Раніше 44-річна актриса заявляла, що хоче влаштувати церемонію одруження у 2025 році на пляжі. Ребел зробила камінгаут у червні 2022 року, розкривши стосунки з Рамоною Агрумою. Про це Вілсон написала в Instagram: "Я думала, що шукаю діснеївського принца... але, можливо, насправді весь цей час мені була потрібна діснеївська принцеса".

Зірка "Холостячок" згадала, як вона зустрічалася з багатьма чоловіками, перш ніж закохалася в жінку. Про свою історію побачень білява красуня сказала: "Я пізно розцвіла в коханні, тому побачення були для мене чимось дуже, дуже сором'язливим. Ось чому 2019 року, коли я була зовсім одна, я зрозуміла, що мені потрібно ходити на більшу кількість побачень! Я провела свій власний невеличкий експеримент, коли зустрічалася приблизно з 50 чоловіками — не в один і той самий час, але кожному, хто запрошував мене на побачення, я мала сказати "так". Мені ставало все некомфортніше зустрічатися. Я справді втратила цноту пізно порівняно з багатьма людьми — у 35 років".

Ребел уперше зустрілася з Рамоною 2021 року, а в лютому 2023-го вони оголосили про заручини. У листопаді 2022 року в пари, яка скористалася послугами сурогатного материнства, народилася донька Ройс Лілліан, якій зараз майже два роки.

Раніше, 25 липня, Ребел Вілсон зізналася, чому не зустрічалася ні з ким до 35 років. Вілсон пояснила, що раніше вважала, що стосунки відволікатимуть її від успіху в індустрії, тому вона "відсунула кохання подалі".