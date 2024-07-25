Ребел Вілсон зізналася, чому не зустрічалася ні з ким до 35 років

Наразі зірка екрану заручена з Рамоною Агрумою. Вони виховують доньку Ройс, яку народила сурогатна мати.

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44-річна австралійська акторка Ребел Вілсон зізналася, чому в неї не було серйозних стосунків до 35 років. Подробицями особистого життя зірка екрану поділилася в епізоді подкасту "Подзвони її татові", визнавши, що колись вона віддала перевагу своїй кар’єрі над коханням.

"Я досить пізно розквітаю, коли справа стосується кохання. Мої перші справжні стосунки були в 35 років. У свої 20 років я ніколи ні з ким не зустрічалася, ні з однією людиною", — сказала Ребел ведучому Алексу Куперу.

Ребел Вілсон Фото: Getty Images

"Я буквально не ходила ні на одне побачення. Лише коли я стала голлівудською акторкою, я почала пом'якшуватися", — додала акторка.

Вілсон, яка народилася в Сіднеї, пояснила, що в той час вона вважала, що стосунки відволікатимуть її від успіху в індустрії, тому вона відсунула кохання на задній фон.

"Пробитися в індустрії розваг справді важко, особливо коли ти ніхто з Австралії. Я думала, якщо у мене будуть стосунки, це не допоможе моїй кар’єрі", — зізналася зірка екрану.

Знаменитість додала, що її цілеспрямованість насправді допомогла їй увірватися в шоу-бізнес, і до того часу, як вона почала зустрічатися у 2015 році, Ребел уже була відомою акторкою.

Згодом зірка екрану зрештою знайшла кохання з американською модельєркою Рамоною Агрумою, 40 років, і пара заручилася 2023 року. Вони офіційно оголосили про свої стосунки в червні 2022 року, а в листопаді того ж року від сурогатної матері зʼявилася на світ донька Ройс, яку тепер виховують Ребел та Рамона.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума з донькою Фото: Скриншот

Нагадаємо, чому Адель ненавидить Ребел Вілсон.

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