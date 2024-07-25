Ребел Вілсон зізналася, чому не зустрічалася ні з ким до 35 років
Наразі зірка екрану заручена з Рамоною Агрумою. Вони виховують доньку Ройс, яку народила сурогатна мати.
44-річна австралійська акторка Ребел Вілсон зізналася, чому в неї не було серйозних стосунків до 35 років. Подробицями особистого життя зірка екрану поділилася в епізоді подкасту "Подзвони її татові", визнавши, що колись вона віддала перевагу своїй кар’єрі над коханням.
"Я досить пізно розквітаю, коли справа стосується кохання. Мої перші справжні стосунки були в 35 років. У свої 20 років я ніколи ні з ким не зустрічалася, ні з однією людиною", — сказала Ребел ведучому Алексу Куперу.
"Я буквально не ходила ні на одне побачення. Лише коли я стала голлівудською акторкою, я почала пом'якшуватися", — додала акторка.
Вілсон, яка народилася в Сіднеї, пояснила, що в той час вона вважала, що стосунки відволікатимуть її від успіху в індустрії, тому вона відсунула кохання на задній фон.
"Пробитися в індустрії розваг справді важко, особливо коли ти ніхто з Австралії. Я думала, якщо у мене будуть стосунки, це не допоможе моїй кар’єрі", — зізналася зірка екрану.
Знаменитість додала, що її цілеспрямованість насправді допомогла їй увірватися в шоу-бізнес, і до того часу, як вона почала зустрічатися у 2015 році, Ребел уже була відомою акторкою.
Згодом зірка екрану зрештою знайшла кохання з американською модельєркою Рамоною Агрумою, 40 років, і пара заручилася 2023 року. Вони офіційно оголосили про свої стосунки в червні 2022 року, а в листопаді того ж року від сурогатної матері зʼявилася на світ донька Ройс, яку тепер виховують Ребел та Рамона.
Нагадаємо, чому Адель ненавидить Ребел Вілсон.
Також Фокус писав про схуднення Ребел Вілсон на понад 30 кг.