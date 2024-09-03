"Не хочет больше ждать": 44-летняя Ребел Уилсон женится на своей невесте Рамоне Агруме (фото)

Звездная пара обручилась в начале 2023 года. Ребел Уилсон и Рамона Агрума воспитывают маленькую дочь, которую родила суррогатная мать.

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В этом месяце знаменитая австралийская актриса Ребел Уилсон планирует связать себя узами брака с Рамоной Агрумой, сообщает DailyMail.

Пара собирается сыграть свадьбу за границей. По информации инсайдера, они скажут друг другу "Да" в романтическом месте — на Сардинии, итальянском острове в Средиземном море. Женщины должны были пожениться в следующем году, но Ребел перенесла дату.

"Ребел не хочет больше ждать, она рада сыграть свадьбу в этом месяце, потому что она очень любит Рамону… Это будет небольшая церемония в кругу близких друзей и семьи, и она будет очень элегантной", — сообщил источник.

Ранее 44-летняя актриса заявляла, что хочет устроить церемонию бракосочетания в 2025 году на пляже. Ребел совершила каминг-аут как в июне 2022 года, раскрыв отношения с Рамоной Агрумой. Об этом Уилсон написала в Instagram: "Я думала, что ищу диснеевского принца… но, возможно, на самом деле все это время мне была нужна диснеевская принцесса".

Звезда "Холостячек" вспомнила, как она встречалась со многими мужчинами, прежде чем влюбилась в женщину. О своей истории свиданий белокурая красавица сказала: "Я поздно расцвела в любви, поэтому свидания были для меня чем-то очень, очень застенчивым. Вот почему в 2019 году, когда я была совсем одна, я поняла, что мне нужно ходить на большее количество свиданий! Я провела свой собственный небольшой эксперимент, когда встречалась примерно с 50 мужчинами — не в одно и то же время — но каждому, кто приглашал меня на свидание, я должна была сказать "да". Мне становилось все более и более комфортно встречаться. Я действительно потеряла девственность поздно по сравнению со многими людьми — в 35 лет".

Ребел впервые встретилась с Рамоной в 2021 году, а в феврале 2023 года они объявили о помолвке. В ноябре 2022 года у пары, воспользовавшейся услугами суррогатного материнства, родилась дочь Ройс Лиллиан, которой сейчас почти два года.

Ранее, 25 июля, Ребел Уилсон призналась, почему не встречалась ни с кем до 35 лет. Уилсон объяснила, что ранее считала, что отношения будут отвлекать ее от успеха в индустрии, поэтому она отодвинула любовь на задний фон.