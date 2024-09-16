Ребел Уилсон вывела на публику годовалую дочь (фото)

Маленькая Ройс родилась осенью 2022 года. Она стала первым ребенком Ребел.

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Годовалая дочь австралийской актрисы Ребел Уилсон Ройс дебютировала на красной дорожке на премьере фильма The Deb во время Международного кинофестиваля в Торонто 2024. Об этом пишет Daily Mail.

44-летняя звезда экрана, которая на мероприятии была в фиолетовом платье без бретелек, позировала для фото со своим первенцем во время торжества, которое состоялось в Rob Thomson Hall в Канаде.

Ребел Уилсон дебютировала как режиссер с музыкальной комедией, а также снялась в своем же проекте.

Австралийская знаменитость сияла улыбкой, держа маленькую Ройс на руках.

Ребел Уилсон с дочерью Ройс Фото: Getty Images

На мероприятии также появилась невеста актрисы Рамона Агрума. Она позировала перед фотографами мероприятия в белом платье с обнаженными плечами. На ногах Агрумы были туфли в тон основному наряду. Волосы невеста австралийской звезды экраны собрала в хвост.

Рамона Агрума и Ребел Уилсон Фото: Getty Images

Маленькая Ройс родилась осенью 2022 года с помощью суррогатной матери и стала первым ребенком актрисы.

Во время интервью для People Ребел Уилсон рассказала о материнстве и раскрыла первое слово своей наследницы.

"Меня шокирует, насколько она растопила мое сердце. А когда говорит: "Мама?" В последнее время это ее новое любимое слово", — признавалась Ребел.

Напомним, Ребел Уилсон заметили на редком свидании с возлюбленной.

Также Фокус писал о планах Ребел Уилсон и Рамоны Агрумы пожениться.