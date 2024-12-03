Зендея в елегантній сукні вийшла на червону доріжку Gotham Awards (фото)

Актриса відома своїми модними рішеннями і гламурними образами. На зірковий захід Зендея прийшла в красивій сукні від люкс-бренду.

У понеділок увечері знаменита американська акторка і співачка Зендея продемонструвала ще один бездоганний образ на червоній доріжці 34-ї щорічної церемонії вручення премії Gotham Awards у Нью-Йорку.

28-річна голлівудська красуня прибула на захід в елегантній сукні Louis Vuitton з відкритою спиною, кремового кольору. Шикарна сукня з подвійного атласу з невеликим шлейфом вигідно підкреслила струнку фігуру актриси. Зірка "Дюни" зібрала своє темне волосся в елегантну зачіску та нанесла сяйливий макіяж, підкресливши виразні очі коричневими тінями і чорною підводкою. Вона наклала персикові рум'яна на вилиці і нафарбувала губи глянсовою світло-рожевою помадою. З прикрас на ній були лаконічні сережки і масивна каблучка з великими діамантами.

Актриса Зендея Фото: Getty Images

Зендея, повне ім'я якої Зендея Марі Штермер Коулман, на церемонії була удостоєна нагороди Spotlight Tribute Award за роль Таші Дункан у фільмі про теніс "Претенденти", який вийшов на початку цього року. Премії, які вручає Інститут кіно і медіа Готема, присуджуються незалежним творцям у сфері кінематографа, відзначаючи як початківців, так і таланти, що вже відбулися.

Раніше, 25 жовтня, Зендея в шикарній шкіряній сукні вийшла у світ зі своїм бойфрендом. Вона зустрічається з Томом Голландом близько трьох років, але разом вони не так часто з'являються на публіці.