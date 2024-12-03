Зендея в элегантном платье вышла на красную дорожку Gotham Awards (фото)

Актриса известна своими модными решениями и гламурными образами. На звездное мероприятие Зендея пришла в красивом платье от люкс-бренда.

В понедельник вечером знаменитая американская актриса и певица Зендея продемонстрировала еще один безупречный образ на красной дорожке 34-й ежегодной церемонии вручения премии Gotham Awards в Нью-Йорке .

28-летняя голливудская красавица прибыла на мероприятие в элегантном платье Louis Vuitton с открытой спиной, кремового цвета. Шикарное платье из двойного атласа с небольшим шлейфом выгодно подчеркнуло стройную фигуру актрисы. Звезда "Дюны" собрала свои темные волосы в элегантную прическу и нанесла сияющий макияж, подчеркнув выразительный глаза коричневыми тенями и черной подводкой. Она наложила персиковые румяна на скулы и накрасила губы глянцевой светло-розовой помадой. Из украшений на ней были лаконичные серьги и массивное кольцо с крупными бриллиантами.

Актриса Зендея Фото: Getty Images

Зендея, полное имя которой Зендея Мари Штермер Коулман, на церемонии была удостоена награды Spotlight Tribute Award за роль Таши Дункан в фильме о теннисе "Претенденты", который вышел в начале этого года. Премии, вручаемые Институтом кино и медиа Готэма, присуждаются независимым создателям в сфере кинематографа, отмечая как начинающие, так и уже состоявшиеся таланты.

Ранее, 25 октября, Зендея в шикарном кожаном платье вышла в свет со своим бойфрендом. Она встречается с Томом Холландом около трех лет, но вместе они не так часто появляются на публике.