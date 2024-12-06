Зірка "Оппенгеймера" здійснила камінг-аут (фото)

Емма Дюмон не робила жодних публічних заяв, але в Instagram змінила своє ім'я на чоловіче і відсунула подалі гламурний стиль.

30-річна акторка Емма Дюмон, зірка фільму Крітофера Нолана "Оппенгеймер", здійснила камінг-аут як транс-чоловік небінарного походження і розкрила нове ім'я. Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram. Зірка оновила біографію, додавши у свій профіль "Нік Дюмон" і займенники "вони/їх" замість "вона/її". При цьому жодних публічних заяв зроблено не було.

Її представник підкреслив наміри в коментарі TMZ.

"Вони ідентифікують себе як транс-чоловіка небінарного походження", — сказав він, додавши, що Дюмон збереже своє ім'я на роботі, але в особистому житті носитиме чоловіче ім'я.

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"Їхнє робоче ім'я, як і раніше, буде Емма Дюмон, але з друзями і сім'єю вони називатимуться Нік".

У травні Дюмон дебютувала зі сміливою, короткою, рваною стрижкою — відхід від її звичайного довгого прямого волосся. Вона також змінила свій гламурний стиль на більш повсякденний, ставши частіше з'являтися у футболках і сонцезахисних окулярах.

Так тепер виглядає Нік Дюмон

Минулого року Дюмон здобула міжнародне визнання за свою гру в удостоєному премії "Оскар" фільмі "Оппенгеймер", де знімалася разом із Кілліаном Мерфі, Емілі Блант, Робертом Дауні-молодшим, Меттом Деймоном і Флоренс П'ю. Картина Крістофера Нолана розповідає про життя Роберта Оппенгеймера, фізика-теоретика, також відомого як батько атомної бомби.

Дюмон зіграла роль невістки Оппенгеймера Джекі.

Актриса також відома за своєю роллю в серіалі "Обдаровані" на каналі FOX, драматичному шоу про сім'ю з передмістя, у дітей якої розвиваються здібності мутантів. Дія серіалу відбувається в альтернативній часовій лінії Людей Ікс. Дюмон грає Поляріс, дочку Магнето, яка бореться з біполярним розладом.

Емма Дюмон до камінг-ауту

Прем'єра "Обдарованих" відбулася 2017 року, але її скасували після другого сезону 2019 року.

Наступною роботою Дюмон стане фільм жахів "Нова я" в ролі Андріани. Сюжет оповідає про молоду матір, яка знімає шари забутої травми, щоб емоційно з'єднатися зі своєю дитиною і чоловіком, але платить за це жахливу ціну.

Дата виходу фільму поки не визначена.

Раніше Фокус писав, що актриса Хлоя Грейс Морец теж зробила камінг-аут.