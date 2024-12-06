Звезда "Оппенгеймера" совершила каминг-аут (фото)

Эмма Дюмон не делала никаких публичных заявлений, но в Instagram изменила свое имя на мужское и отодвинула подальше гламурный стиль.

30-летняя актриса Эмма Дюмон, звезда фильма Критофера Нолана "Оппенгеймер", совершила каминг-аут как транс-мужчина небинарного происхождения и раскрыла новое имя. Об этом она сообщила на своей странице Instagram. Звезда обновила биографию, добавив в свой профиль "Ник Дюмон" и местоимения "они/их" вместо "она/ее". Пр этом никаких публичных заявлений сделано не было.

Ее представитель подчеркнул намерения в комментарии TMZ.

"Они идентифицируют себя как транс-мужчину небинарного происхождения", — сказал он, добавив, что Дюмон сохранит свое имя на работе, но в личной жизни будет носить мужское имя.

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"Их рабочее имя по-прежнему будет Эмма Дюмон, но с друзьями и семьей они будут называться Ник".

В мае Дюмон дебютировала со смелой, короткой, рваной стрижкой — отход от ее обычных длинных прямых волос. Она также сменила свой гламурный стиль на более повседневный, став чаще появляться в футболках и солнцезащитных очках.

Так теперь выглядит Ник Дюмон

В прошлом году Дюмон получила международное признание за свою игру в удостоенном премии "Оскар" фильме "Оппенгеймер", где снималась вместе с Киллианом Мерфи, Эмили Блант, Робертом Дауни-младшим, Мэттом Дэймоном и Флоренс Пью. Картина Кристофера Нолана рассказывает о жизни Роберта Оппенгеймера, физика-теоретика, также известного как отец атомной бомбы.

Дюмон сыграла роль невестки Оппенгеймера Джеки.

Актриса также известна по своей роли в сериале "Одаренные" на канале FOX, драматическом шоу о семье из пригорода, у детей которой развиваются способности мутантов. Действие сериала происходит в альтернативной временной линии Людей Икс. Дюмон играет Полярис, дочь Магнето, которая борется с биполярным расстройством.

Эмма Дюмон до каминг-аута

Премьера "Одаренных" состоялась в 2017 году, но была отменена после второго сезона в 2019 году.

Следующим работой Дюмон станет фильм ужасов "Новая я" в роли Андрианы. Сюжет повествует о молодой матери, которая снимает слои забытой травмы, чтобы эмоционально соединиться со своим ребенком и мужем, но платит за это ужасную цену.

Дата выхода фильма пока не определена.

Ранее Фокус писал, что актриса Хлоя Грейс Морец тоже совершила каминг-аут.