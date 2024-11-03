Известная американская актриса сделала каминг-аут (фото)

В свое время Хлоя Грейс Морец встречалась с Бруклином Бекхэмом. Сейчас же ей приписывают роман с Кейт Харрисон.

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27-летняя американская актриса Хлоя Грейс Морец сделала каминг-аут. Об этом звезда экрана рассказала в Instagram.

Звезда экрана публично поддержала кандидата в президенты США Камалу Харрис перед выборами, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Грейс Морец отметила, что досрочно голосует за конкурентку Дональда Трампа, ведь убеждена, что та сможет защитить ее права как представительницы ЛГБТК+ сообщества.

"Я проголосовала досрочно и голосовала за Камалу Харрис. На кону этих выборов так много стоит. Я считаю, что правительство не имеет права на мое тело как женщины, и что решения относительно моего тела должны принимать только я и мой врач. Камала Харрис защитит нас. Я верю в необходимость правовой защиты, которая защищает ЛГБТК+ сообщество, как лесбиянка. Нам нужна защита в этой стране и доступ к медицинскому обслуживанию, в котором мы нуждаемся и на которое заслуживаем", — написала Хлоя Грейс Морец.

Актриса закрыла возможность комментировать новый пост.

Хлоя Грейс Морец сделала каминг-аут

Отметим, что ранее голливудская звезда находилась в отношениях с Бруклином Бекхэмом. Сейчас о ее личной жизни мало известно. Впрочем, ходили слухи, что она встречается с моделью Кейт Харрисон.

Хлоя Грейс Морец Фото: Getty Images

Напомним, парикмахер Тины Кароль Михаил Прус сделал каминг-аут.

Также Фокус писал о каминг-ауте дочери Елены Мозговой.