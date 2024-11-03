Відома американська акторка зробила камінг-аут (фото)

Свого часу Хлоя Грейс Морец зустрічалася з Брукліном Бекхемом. Наразі ж їй приписують роман з Кейт Гаррісон.

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27-річна американська акторка Хлоя Грейс Морец зробила камінг-аут. Про це зірка екрану розповіла в Instagram.

Зірка екрану публічно підтримала кандидатку в президенти США Камалу Гарріс перед виборами, які заплановані на 5 листопада 2024. Грейс Морец наголосила, що достроково голосує за конкурентку Дональда Трампа, адже переконана, що та зможе захистити її права як представниці ЛГБТК+ спільноти.

"Я проголосувала достроково і голосувала за Камалу Гарріс. На кону цих виборів так багато стоїть. Я вважаю, що уряд не має права на моє тіло як жінки, і що рішення щодо мого тіла повинні приймати тільки я та мій лікар. Камала Гарріс захистить нас. Я вірю у необхідність правового захисту, який захищає ЛГБТК+ спільноту, як лесбійка. Нам потрібен захист у цій країні і доступ до медичного обслуговування, якого ми потребуємо і на яке заслуговуємо", — написала Хлоя Грейс Морец.

Акторка закрила можливість коментувати новий допис.

Хлоя Грейс Морец зробила камінг-аут

Зазначимо, що раніше голлівудська зірка перебувала в стосунках із Брукліном Бекхемом. Наразі про її особисте життя мало відомо. Втім, ходили чутки, що вона зустрічається з моделлю Кейт Гаррісон.

Хлоя Грейс Морец Фото: Getty Images

Нагадаємо, перукар Тіни Кароль Михайло Прус зробив камінг-аут.

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