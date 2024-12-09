Алісія Вікандер разом із чоловіком Майклом Фассбендером вийшла на червону доріжку (фото)

Одна з найкрасивіших акторських пар зараз живе в Португалії і вкрай рідко з'являється на публіці.

Шведська актриса і танцівниця Алісія Вікандер у шикарному вбранні 8 грудня в компанії свого чоловіка, актора Майкла Фассбендера, з'явилася на червоній доріжці 27-ї церемонії вручення премії British Independent Film Awards, повідомляє Daily Mail.

36-річна зірка "Розкрадачки гробниць" опинилася в центрі уваги в лондонському Roundhouse, одягнувши приголомшливу зелену сукню довжиною до підлоги на тонких бретелях з розрізом до стегна. Мерехтлива сукня з глибоким декольте була прикрашена рюшами у два шари. Алісія розпустила свої темні локони з проділом посередині і нанесла вечірній макіяж, підкресливши свої виразні очі коричневими тінями, чорною підводкою і тушшю, а губи нафарбувала рожевою напівпрозорою помадою.

Її чоловік Майкл Фассбендер був одягнений у темно-коричневий костюм з фактурної тканини і білосніжну сорочку. Свій образ ірландський актор і автогонщик доповнив чорною краваткою і лаковими чорними туфлями з гострим носком.

Алісія Вікандер із чоловіком Майклом Фассбендером Фото: Getty Images

Пара, у якої на початку цього року народилася друга дитина, виглядала більш ніж закоханою, насолоджуючись зірковим заходом.

Відомо, що Алісія і Майкл почали зустрічатися наприкінці 2014 року. Вони познайомилися на зйомках фільму "Світло в океані". Пара зв'язала себе узами шлюбу на романтичній церемонії три роки потому, у жовтні 2017 року на Ібіці, Іспанія. Зараз вони живуть у Лісабоні і виховують двох дітей.

Раніше, 13 червня, Фокус писав про те, що актриса Алісія Вікандер з Джудом Лоу вийшли на червону доріжку на прем'єрі фільму "Firebrand".