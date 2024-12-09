Алисия Викандер вместе с мужем Майклом Фассбендером вышла на красную дорожку (фото)

Одна из самых красивых актерских пар сейчас живет в Португалии и крайне редко появляется на публике.

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Шведская актриса и танцовщица Алисия Викандер в шикарном наряде 8 декабря в компании своего мужа, актера Майкла Фассбендера, появилась на красной дорожке 27-й церемонии вручения премии British Independent Film Awards, сообщает Daily Mail.

36-летняя звезда "Расхитительницы гробниц" оказалась в центре внимания в лондонском Roundhouse, надев потрясающее зеленое платье в пол на тонких бретелях с разрезом до бедра. Мерцающее платье с глубоким декольте было украшено рюшами в два слоя. Алисия распустила свои темные локоны с пробором посредине и нанесла вечерний макияж, подчеркнув свои выразительные глаза коричневыми тенями, черной подводкой и тушью, а губы накрасила розовой полупрозрачной помадой.

Ее супруг Майкл Фассбендер был одет в темно-коричневый костюм из фактурной ткани и белоснежную рубашку. Свой образ ирландский актер и автогонщик дополнил черным галстуком и лаковыми чрными туфлями с острым носком.

Алисия Викандер с мужем Майклом Фассбендером Фото: Getty Images

Пара, у которой в начале этого года родился второй ребенок, выглядела более чем влюбленной, наслаждаясь звездным мероприятием.

Известно, что Алисия и Майкл начали встречаться в конце 2014 года. Они познакомились на съемках фильма "Свет в океане". Пара связала себя узами брака на романтической церемонии три года спустя, в октябре 2017 года на Ибице, Испания. Сейчас они живут в Лиссабоне и воспитывают двоих детей.

Ранее, 13 июня, Фокус писал о том, что актриса Алисия Викандер с Джудом Лоу вышли на красную дорожку на премьере фильма "Firebrand".