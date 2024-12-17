Хіт Адель може зникнути зі стримінгів: що сталося (відео)

Звинувачення в плагіаті висунув бразильський композитор Тоніньо Жераес. Від Адель вимагають 160 тисяч доларів та авторські права на її пісню.

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Британську співачку Адель звинувачують у плагіаті. Її хіт Million Years Ago начебто повторює композицію бразильського музиканта Тоніньо Жераеса. Про це пише Guardian.

Пісня Адель Million Years Ago

Пісня Адель навіть може зникнути зі стримінгових майданчиків через цей інцидент. Суд у Бразилії постановив вилучити композицію британської артистки у всьому світі. Звинувачення в плагіаті висунув бразильський композитор Тоніньо Жераес.

Адвокат музиканта Фредіміо Тротта говорить, що пісня Million Years Ago, реліз якої був у 2015 році, є плагіатом класичної самби Mulheres бразильського співака Мартіньо да Віли, для якої Тоніньо Жераес написав музичний супровід.

Окрім вилучення пісні, позивачі хочуть за невиплату роялті від Адель 160 тисяч доларів моральної шкоди та авторські права на пісню.

Пісня Mulheres

"Це знакова композиція для бразильської музики, яку часто копіювали для створення успішних міжнародних хітів", — каже адвокат.

Бразильський суд вимагає у компаній Sony і Universal вилучити пісню британської знаменитості у всьому світі. За невиконання рішення бразильським дочірнім компаніям Sony та Universal, а також лейблам Адель загрожує штраф розміром 8 тисяч доларів.

Нагадаємо, Адель підтвердила заручини зі спортивним агентом Річем Полом.

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