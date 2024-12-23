Безос проти Брокколі: новий фільм про Бонда може ніколи не вийти на екрани

Корпоративний гігант Amazon, який володіє кіностудією, що знімає фільми про Бонда, бореться з могутньою сім'єю Брокколі, яка має творчий контроль над найвідомішим у світі шпигуном.

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Новий фільм про супершпигуна Джеймса Бонда може ніколи не вийти на екрани. Виявилося, що після того, як Деніел Крейг пішов з посади агента 007, заміну йому так і не вибрали. Також немає і сценарію нового фільму. А між Amazon Джеффа Безоса, яка знімає фільми і володіє студією, і між продюсером Барбарою Брокколі, яка володіє правами на Бонда, йде боротьба. Про це пише Daily Mail.

Це пояснює, чому через понад три роки після останньої появи 007 у фільмі "Не час помирати" не було жодного нового фільму. Гірше того, як зізналися Брокколі, немає сценарію і немає актора на роль Джеймса Бонда, який міг би замінити Деніела Крейга після дивного рішення вбити його в останньому фільмі.

Майже через три роки після того, як роздрібний гігант Amazon, а саме його підрозділ потокового відео та кінопрокату Prime Video, заплатив 5,2 млрд фунтів стерлінгів за купівлю Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Studios, щоб роздобути прибуткові права на екранізацію фільмів про Бонда, стосунки компанії з сім'єю, яка курує франшизу, як повідомляють, практично зруйнувалися.

Деніел Крейг у ролі Джеймса Бонда Фото: Скріншот

Адже саме сім'я Брокколі, а не MGM, ухвалює важливі рішення щодо агента 007 — наприклад, хто його зіграє і в якому фільмі.

Тим часом Барбара Брокколі, яка успадкувала роль справжньої "М" у житті Бонда майже 30 років тому від свого покійного батька-продюсера Альберта "Каббі" Брокколі, такої низької думки про Amazon, що, за даними Wall Street Journal, вона сказала друзям: "Ці люди — чорти б'ються ідіоти".

Ще до того, як Amazon купила MGM, вона, як повідомляється, відкинула серіали про Бонда, відеоігри і навіть принаймні одне тематичне казино. Вона та її зведений брат, 82-річний Майкл Вілсон, який близький до виходу на пенсію з їхньої британської компанії Eon Productions, вважають, що персонаж фільму занадто дорогоцінний, щоб піддаватися холоднокровним комерційним примхам компанії, заснованої Джеффом Безосом.

Безос, якого, за збігом обставин, час від часу порівнювали з лиходієм із фільмів про Бонда через його величезні статки, створив імперію, якою керують алгоритми. Його телевізійний і кінопідрозділ вирішує, що робити, не спалахами натхнення чи ризиками, кажуть критики, а тим, що, за прогнозами комп'ютерних програм, які обробляють цифри, буде популярним.

За словами інсайдерів, це є прокляттям для 64-річної Брокколі, яка зіграла провідну роль у спірному, але зрештою дуже успішному виборі Крейга на роль Бонда.

Деякі з його п'яти фільмів, безумовно, були кращими за інші, але — у поєднанні з такими престижними сценаристами та режисерами, як Фібі Воллер-Брідж і Сем Мендес — вони дали таке необхідне оновлення втомленій франшизі. Інсайдери Amazon кажуть, що компанія не любить ризикувати і ніколи б не найняла на цю роль такого відносно невідомого актора, як Крейг.

Деніел Крейг у ролі Джеймса Бонда Фото: Скриншот

З іншого боку, спроби Amazon "омолодити" франшизи не були настільки успішними. Шанувальники Дж. Р. Р. Толкієна були обурені тим, як Amazon трактує Середзем'я в приквелі "Володаря перснів" вартістю в 1 мільярд доларів, серії "Кільця влади".

Ще більш тривожним є те, що деякі поплічники Кремнієвої долини навіть непокояться про те, чи варто їм узагалі прославляти 007 — убивцю та відомого ловеласа (чиї вподобання щодо автомобілів демонструють непрощенну відсутність екологічної свідомості). Одна співробітниця Amazon змусила всіх замовкнути, коли заявила на внутрішній нараді: "Я повинна бути чесною. Я не вважаю Джеймса Бонда героєм".

Повідомляється, що міс Брокколі рада розглядати наступного Бонда як чорношкірого — деякі молоді члени клану Брокколі кажуть, що він має краще відображати багатокультурну Британію — хоча вона наполягає, що актор має бути чоловіком і британцем. (Пірс Броснан — ірландець, але, можливо, це було визнано досить близьким).

Пірс Броснан Фото: piercebrosnanofficial/instagram

Вона сказала, що вибір актора на роль Бонда так само важливий, як і вибір чоловіка. Відомо, що Брокколі має всеосяжний вплив на виробництво фільмів про Бонда, контролюючи трюки і спецефекти, а також стежачи за сюжетом. Одне з її правил, наприклад, полягає в тому, що Бонд рідко стріляє першим. Починаючи з першого фільму "Доктор Ноу" в 1962 році, фільми про Бонда зібрали значні 6 мільярдів фунтів стерлінгів у прокаті, тому їхня привабливість для Amazon очевидна. The Wall Street Journal повідомив, що до того, як Amazon купила MGM, американський глава Prime Video Майк Гопкінс запевнив старших колег, що він зможе схилити Брокколі на свій бік і переконати її дозволити їм зробити більше для експлуатації "бренду" Бонда.

Повідомляється, що пізніше на Amazon велися обговорення можливих спін-оффів, таких як серіал про Джеймса Бонда, серіал про міс Маніпенні і третій серіал про жінку-агента 007. За словами друзів, Брокколі нагадала Amazon про контракт, що надає їй творчий контроль.

Шон Коннері в ролі Джеймса Бонда Фото: кадр из фильма

І стосунки не покращилися, коли Amazon передала свою сторону переговорів Дженніфер Сальке, жінці-керівнику. Повідомляється, що Сальке дратувала міс Брокколі на ранній зустрічі, називаючи Бонда "контентом" для свого потокового сервісу. Використання такого "стерильного" терміна було для міс Брокколі "похоронним дзвоном" у стосунках, вважають інсайдери.

Відомо також, що вона та її зведений брат були розчаровані тим, що їм ніколи не вдавалося поговорити з будь-ким із керівників вищої ланки Amazon — компанії вартістю 1,8 трильйона фунтів стерлінгів, яка, за оцінками, є четвертою за вартістю у світі.

Після того, як угоду було закрито і Amazon придбала MGM навесні 2022 року, було проведено зустріч для обговорення нових шоу і фільмів, які могли б використовувати вражаючий бек-каталог студії.

Аарон Тейлор-Джонсон може стати новим Бондом Фото: Getty Images

Було розповсюджено десятисторінкову записку, в якій перераховувалися різні способи "максимізації можливостей контенту, що надаються MGM, і придбанням бібліотеки MGM". Але поруч із Бондом у записці просто йшлося про те, що співпраця буде "припинена в очікуванні більш масштабних обговорень".

Ці обговорення, очевидно, ще не принесли позитивних результатів. За роки, що минули з продажу MGM, за всі мільярди, вкладені в придбання, Amazon випустила лише один продукт, пов'язаний із Бондом: реаліті-шоу під назвою "007: Дорога до мільйона", у якому команди змагаються у шпигунських випробуваннях. Шоу провалилося.

Нагадаємо, офіційно було оголошено, що новим Джеймсом Бондом стане Аарон-Тейлор Джонсон. Але зйомки фільму так і не стартували і невідомо, коли Аарон розпочне роботу.