Безос против Брокколи: новый фильм про Бонда может никогда не выйти на экраны

Корпоративный гигант Amazon, владеющий киностудией, снимающей фильмы о Бонде, борется с могущественной семьей Брокколи, которая имеет творческий контроль над самым известным в мире шпионом.

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Новый фильм о супершпионе Джеймсе Бонде может никогда не выйти на экраны. Оказалось, что после того, как Дэниел Крейг ушел с поста агента 007, замену ему так и не выбрали. Также нет и сценария нового фильма. А между Amazon Джеффа Безоса, которая снимает фильмы и владеет студией и между продюсером Барбарой Брокколи, которая владеет правами на Бонда, идет борьба. Об этом пишет Daily Mail.

Это объясняет, почему спустя более трех лет после последнего появления 007 в фильме "Не время умирать" не было ни одного нового фильма. Хуже того, как признались Брокколи, нет сценария и нет актера на роль Джеймса Бонда, который мог бы заменить Дэниела Крейга после странного решения убить его в последнем фильме.

Почти через три года после того, как розничный гигант Amazon, а именно его подразделение потокового видео и кинопроката Prime Video, заплатил 5,2 млрд фунтов стерлингов за покупку Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Studios, чтобы заполучить прибыльные права на экранизацию фильмов о Бонде, отношения компании с семьей, которая курирует франшизу, как сообщается, практически рухнули.

Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда Фото: Скриншот

Ведь именно семья Брокколи, а не MGM, принимает важные решения относительно агента 007 — например, кто его сыграет и в каком фильме.

Тем временем Барбара Брокколи, которая унаследовала роль настоящей "М" в жизни Бонда почти 30 лет назад от своего покойного отца-продюсера Альберта "Кабби" Брокколи, настолько низкого мнения об Amazon, что, по данным Wall Street Journal, она сказала друзьям: "Эти люди — чертовы идиоты".

Еще до того, как Amazon купила MGM, она, как сообщается, отвергла сериалы о Бонде, видеоигры и даже по крайней мере одно тематическое казино. Она и ее сводный брат, 82-летний Майкл Уилсон, который близок к уходу на пенсию из их британской компании Eon Productions, считают, что персонаж фильма слишком драгоценен, чтобы подвергаться хладнокровным коммерческим прихотям компании, основанной Джеффом Безосом.

Безос, которого, по совпадению, время от времени сравнивали со злодеем из фильмов о Бонде из-за его огромного состояния, создал империю, которой управляют алгоритмы. Его телевизионное и киноподразделение решает, что делать, не вспышками вдохновения или рисками, говорят критики, а тем, что, по прогнозам компьютерных программ, обрабатывающих цифры, будет популярным.

По словам инсайдеров, это является проклятием для 64-летней Брокколи, которая сыграла ведущую роль в спорном, но в конечном итоге очень успешном выборе Крейга на роль Бонда.

Некоторые из его пяти фильмов, безусловно, были лучше других, но — в сочетании с такими престижными сценаристами и режиссерами, как Фиби Уоллер-Бридж и Сэм Мендес — они дали столь необходимое обновление уставшей франшизе. Инсайдеры Amazon говорят, что компания не любит рисковать и никогда бы не наняла на эту роль такого относительно неизвестного актера, как Крейг.

Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда Фото: Скриншот

С другой стороны, попытки Amazon "омолодить" франшизы не были столь успешными. Поклонники Дж. Р. Р. Толкиена были возмущены тем, как Amazon трактует Средиземье в приквеле "Властелина колец" стоимостью в 1 миллиард долларов, серии "Кольца власти".

Еще более тревожно то, что некоторые приспешники Кремниевой долины даже беспокоятся о том, стоит ли им вообще прославлять 007 — убийцу и известного ловеласа (чьи предпочтения в отношении автомобилей демонстрируют непростительное отсутствие экологической сознательности). Одна сотрудница Amazon заставила всех замолчать, когда заявила на внутреннем совещании: "Я должна быть честной. Я не считаю Джеймса Бонда героем".

Сообщается, что мисс Брокколи рада рассматривать следующего Бонда как чернокожего — некоторые молодые члены клана Брокколи говорят, что он должен лучше отражать многокультурную Британию — хотя она настаивает, что актер должен быть мужчиной и британцем. (Пирс Броснан — ирландец, но, возможно, это было сочтено достаточно близким).

Пирс Броснан Фото: piercebrosnanofficial/instagram

Она сказала, что выбор актера на роль Бонда так же важен, как и выбор супруга. Известно, что Брокколи оказывает всеобъемлющее влияние на производство фильмов о Бонде, контролируя трюки и спецэффекты, а также следя за сюжетом. Одно из ее правил, например, заключается в том, что Бонд редко стреляет первым. Начиная с первого фильма "Доктор Ноу" в 1962 году, фильмы о Бонде собрали внушительные 6 миллиардов фунтов стерлингов в прокате, поэтому их привлекательность для Amazon очевидна. The Wall Street Journal сообщил, что до того, как Amazon купила MGM, американский глава Prime Video Майк Хопкинс заверил старших коллег, что он сможет склонить Брокколи на свою сторону и убедить ее позволить им сделать больше для эксплуатации "бренда" Бонда.

Сообщается, что позднее на Amazon велись обсуждения возможных спин-оффов, таких как сериал о Джеймсе Бонде, сериал о мисс Манипенни и третий сериал о женщине-агенте 007. По словам друзей, Брокколи напомнила Amazon о контракте, предоставляющем ей творческий контроль.

Шон Коннери в роли Джеймса Бонда Фото: кадр из фильма

И отношения не улучшились, когда Amazon передала свою сторону переговоров Дженнифер Сальке, женщине-руководителю. Сообщается, что Сальке раздражала мисс Брокколи на ранней встрече, называя Бонда "контентом" для своего потокового сервиса. Использование такого "стерильного" термина было для мисс Брокколи "похоронным звоном" по отношениям, считают инсайдеры.

Известно также, что она и ее сводный брат были разочарованы тем, что им никогда не удавалось поговорить с кем-либо из руководителей высшего звена Amazon — компании стоимостью 1,8 триллиона фунтов стерлингов, которая, по оценкам, является четвертой по стоимости в мире.

После того, как сделка была закрыта и Amazon приобрела MGM весной 2022 года, была проведена встреча для обсуждения новых шоу и фильмов, которые могли бы использовать впечатляющий бэк-каталог студии.

Аарон Тейлор-Джонсон может стать новым Бондом Фото: Getty Images

Была распространена десятистраничная записка, в которой перечислялись различные способы "максимизации возможностей контента, предоставляемых MGM и приобретением библиотеки MGM". Но рядом с Бондом в записке просто говорилось, что сотрудничество будет "приостановлено в ожидании более масштабных обсуждений".

Эти обсуждения, очевидно, еще не принесли положительных результатов. За годы, прошедшие с продажи MGM, за все миллиарды, вложенные в приобретение, Amazon выпустила всего один продукт, связанный с Бондом: реалити-шоу под названием "007: Дорога к миллиону", в котором команды соревнуются в шпионских испытаниях. Шоу провалилось.

Напомним, официально было объявлено, что новым Джеймсом Бондом станет Аарон-Тейлор Джонсон. Но съемки фильма так и не стартовали и неизвестно, когда Аарон приступит к работе.