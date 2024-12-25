"Кохатиму тебе вічно": Анна Сєдокова звернулася до покійного Яніса Тімми
Артистка, дізнавшись про смерть колишнього чоловіка, потрапила до лікарні з нервовим зривом, де перебуває вже понад тиждень.
Українська співачка Анна Сєдокова, яка давно живе і працює в Росії, через вісім днів після смерті її колишнього чоловіка Яніса Тімми опублікувалав Instagram повідомлення, адресоване не тільки своїм шанувальникам, а й покійному баскетболісту.
Насамперед артистка подякувала всім за підтримку та повідомила, що досі відновлюється в лікарні, куди вона потрапила з нервовим зривом після загибелі спортсмена. Анна також додала, що не може жити, як раніше.
Далі Сєдокова попросила ЗМІ перевіряти джерела інформації.
"Дуже боляче бачити, як сторонні люди, яких ми ніколи не бачили, намагаються використати трагедію у своїх інтересах. Справжні друзі зараз сумують і приносять співчуття мамі, а не роздають інтерв'ю", — наголосила вона.
За словами співачки, разом із матір'ю покійного і його сестрою, а також "за підтримки країн" вони намагаються гідно організувати похорон, щоб з Янісом могли попрощатися всі близькі та друзі.
Наостанок вона звертається безпосередньо до Тімми. Анна каже — все, що відбувається, здається їй "якимось дурним жартом".
"Але щоранку я прокидаюся в лікарні і розумію, що більше ніколи не побачу тебе. Головне, пам'ятай, герою: немає нічого, що тобі не підкориться. І хоча ти покинув нас, я кохатиму тебе вічно – на землі й на небі.
Напис на чорному тлі вона супроводила фотографією білого голуба в польоті.
Латвійський баскетболіст Яніс Тімма — третій чоловік Сєдокової. Анна Сєдокова офіційно подала на розлучення з ним 16 листопада 2024 року після п'яти років стосунків. Про свій намір так вчинити співачка говорила ще в серпні.
У день її народження, 16 грудня, Яніс опублікував під її постом коментар із датою народження і, як пізніше виявилося, датою смерті. Баскетболіст наклав на себе руки 17 грудня в московському хостелі. Поруч із його тілом виявили телефон, на заставці якого був номер Сєдокової і напис "зателефонуйте Анні".
Дізнавшись про смерть колишнього чоловіка, Анна була шокована і записала відео.
25 грудня 2024 року тіло Яніса Тімми доставили в Ригу. Прощання з ним відбудеться 27 грудня 2024 року в Ризькому крематорії.
Раніше Фокус писав, що тарологиня розкрила причину суїциду Яніса Тімми.