"Кохатиму тебе вічно": Анна Сєдокова звернулася до покійного Яніса Тімми

Артистка, дізнавшись про смерть колишнього чоловіка, потрапила до лікарні з нервовим зривом, де перебуває вже понад тиждень.

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Українська співачка Анна Сєдокова, яка давно живе і працює в Росії, через вісім днів після смерті її колишнього чоловіка Яніса Тімми опублікувалав Instagram повідомлення, адресоване не тільки своїм шанувальникам, а й покійному баскетболісту.

Насамперед артистка подякувала всім за підтримку та повідомила, що досі відновлюється в лікарні, куди вона потрапила з нервовим зривом після загибелі спортсмена. Анна також додала, що не може жити, як раніше.

Далі Сєдокова попросила ЗМІ перевіряти джерела інформації.

Анна Сєдокова пообіцяла любити Яніса Тімму вічно Фото: Скриншот

"Дуже боляче бачити, як сторонні люди, яких ми ніколи не бачили, намагаються використати трагедію у своїх інтересах. Справжні друзі зараз сумують і приносять співчуття мамі, а не роздають інтерв'ю", — наголосила вона.

За словами співачки, разом із матір'ю покійного і його сестрою, а також "за підтримки країн" вони намагаються гідно організувати похорон, щоб з Янісом могли попрощатися всі близькі та друзі.

Наостанок вона звертається безпосередньо до Тімми. Анна каже — все, що відбувається, здається їй "якимось дурним жартом".

"Але щоранку я прокидаюся в лікарні і розумію, що більше ніколи не побачу тебе. Головне, пам'ятай, герою: немає нічого, що тобі не підкориться. І хоча ти покинув нас, я кохатиму тебе вічно – на землі й на небі.

Напис на чорному тлі вона супроводила фотографією білого голуба в польоті.

Латвійський баскетболіст Яніс Тімма — третій чоловік Сєдокової. Анна Сєдокова офіційно подала на розлучення з ним 16 листопада 2024 року після п'яти років стосунків. Про свій намір так вчинити співачка говорила ще в серпні.

Яніс Тімма намагався побудувати кар'єру в баскетболі

У день її народження, 16 грудня, Яніс опублікував під її постом коментар із датою народження і, як пізніше виявилося, датою смерті. Баскетболіст наклав на себе руки 17 грудня в московському хостелі. Поруч із його тілом виявили телефон, на заставці якого був номер Сєдокової і напис "зателефонуйте Анні".

Дізнавшись про смерть колишнього чоловіка, Анна була шокована і записала відео.

25 грудня 2024 року тіло Яніса Тімми доставили в Ригу. Прощання з ним відбудеться 27 грудня 2024 року в Ризькому крематорії.

Раніше Фокус писав, що тарологиня розкрила причину суїциду Яніса Тімми.