"Буду любить тебя вечно": Анна Седокова обратилась к покойному Янису Тимме
Артистка, узнав о смерти бывшего мужа, попала в больницу с нервным срывом, где находится уже больше недели.
Украинская певица Анна Седокова, которая давно живет и работает в России, спустя восемь дней после смерти ее бівшего мужа Яниса Тиммы опубликовала в Instagram, адресованное не только своим поклонникам, но и покойному баскетболисту.
Первым делом артистка поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что до сих пор восстанавливается в больнице, куда она попала с нервным срывом после гибели спортсмена. Анна также добавила, что не может жить, как раньше.
Далее Седокова попросила СМИ проверять источники информации.
"Очень больно видеть, как посторонние люди, которых мы никогда не видели, пытаются использовать трагедию в своих интересах. Настоящие друзья сейчас скорбят и приносят соболезнования маме, а не раздают интервью", — подчеркнула она.
По словам певицы, вместе с матерью покойного и его сестрой, а также "при поддержке стран, они стараются достойно организовать похороны, чтобы с Янисом могли попрощаться все близкие и друзья.
Напоследок она обращается непосредственно к Тимме. Анна говорит, что все происходящее кажется ей "какой-то глупой шуткой".
"Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе.
Надпись на черном фоне она сопроводила фотографией белого голубя в полете.
Латвийский баскетболист Янис Тимма – третий муж Седоковой. Анна Седокова официально подала на развод с ним 16 ноября 2024 года после пяти лет отношений. О своем намерении так поступить певица говорила еще в августе.
В день ее рождения, 16 декабря, Янис опубликовал под ее постом комментарий с датой рождения и, как позже оказалось, датой смерти. Баскетболист покончил с собой 17 декабря в московском хостеле. Рядом с его телом обнаружили телефон, на заставке которого был номер Седоковой и надпись "позвоните Анне".
Узнав о смерти бывшего мужа, Анна была в шоке и записала видео.
25 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы было доставлено в Ригу. Прощание с ним состоится 27 декабря 2024 года в Рижском крематории.
Ранее Фокус писал, что таролог раскрыла причину суицида Яниса Тиммы.