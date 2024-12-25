"Буду любить тебя вечно": Анна Седокова обратилась к покойному Янису Тимме

Артистка, узнав о смерти бывшего мужа, попала в больницу с нервным срывом, где находится уже больше недели.

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Украинская певица Анна Седокова, которая давно живет и работает в России, спустя восемь дней после смерти ее бівшего мужа Яниса Тиммы опубликовала в Instagram, адресованное не только своим поклонникам, но и покойному баскетболисту.

Первым делом артистка поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что до сих пор восстанавливается в больнице, куда она попала с нервным срывом после гибели спортсмена. Анна также добавила, что не может жить, как раньше.

Далее Седокова попросила СМИ проверять источники информации.

Анна Седокова пообещала любить Яниса Тимму вечно Фото: Скриншот

"Очень больно видеть, как посторонние люди, которых мы никогда не видели, пытаются использовать трагедию в своих интересах. Настоящие друзья сейчас скорбят и приносят соболезнования маме, а не раздают интервью", — подчеркнула она.

По словам певицы, вместе с матерью покойного и его сестрой, а также "при поддержке стран, они стараются достойно организовать похороны, чтобы с Янисом могли попрощаться все близкие и друзья.

Напоследок она обращается непосредственно к Тимме. Анна говорит, что все происходящее кажется ей "какой-то глупой шуткой".

"Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе.

Надпись на черном фоне она сопроводила фотографией белого голубя в полете.

Латвийский баскетболист Янис Тимма – третий муж Седоковой. Анна Седокова официально подала на развод с ним 16 ноября 2024 года после пяти лет отношений. О своем намерении так поступить певица говорила еще в августе.

Янис Тимма пітался построить карьеру в баскетболе

В день ее рождения, 16 декабря, Янис опубликовал под ее постом комментарий с датой рождения и, как позже оказалось, датой смерти. Баскетболист покончил с собой 17 декабря в московском хостеле. Рядом с его телом обнаружили телефон, на заставке которого был номер Седоковой и надпись "позвоните Анне".

Узнав о смерти бывшего мужа, Анна была в шоке и записала видео.

25 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы было доставлено в Ригу. Прощание с ним состоится 27 декабря 2024 года в Рижском крематории.

Ранее Фокус писал, что таролог раскрыла причину суицида Яниса Тиммы.