Таролог раскрыла причину суицида Яниса Тимма

Янис Тимма не смог преодолеть финансовые трудности и личные переживания, в частности из-за развода с певицей Анной Седоковой. За несколько дней до смерти он оставил попытки связаться с ней, а на его телефоне нашли фотографию бывшей жены с сообщением: "позвоните Анне".

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Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с жизнью в ночь на 17 декабря. Среди причин его самоубийства рассматривают долги, развод и депрессию, которую он переживал из-за проблем в личной жизни и карьере. Последним "пророческим" жестом стала масштабная татуировка, которую он сделал за две недели до трагедии. Таролог Алена на своем канале MADAM ZIDAN опубликовала глубокий разбор на картах Таро, в котором рассказала о внутренних переживаниях Яниса Тимма перед его смертью. Она поделилась детальным анализом его состояния на момент гибели, в частности, относительно причин, которые могли повлиять на его решение.

Алена рассказала, что у Тимма было нестабильное эмоциональное состояние, которое, вероятно, сопровождалось периодами лечения. Однако, карты показывают, что лечение не принесло желаемых результатов, и его внутренние проблемы лишь обострились. Одним из ключевых моментов, которые его мучили, была ситуация с двумя женщинами — женой и Анной Седоковой, с которой он ушел из брака. Тимм переживал не только за собственную измену, но и за то, что оставил свою семью ради другой.

"Он начал сходить с ума из-за своих ошибок. Ему было трудно принять свой выбор, и это глубокое чувство вины не давало ему покоя", — отметила таролог.

Согласно разбору, главной причиной его страданий стала не только любовная неудача, но и внутреннее чувство поражения в карьере. По словам таролога, падение в профессиональной сфере также сильно повлияло на его психику.

"Тимм начал оправдывать свое поражение, но в глубине души не мог простить себе выбор, который сделал, связав свою жизнь с другой женщиной", — объясняет Алена.

Кроме этого, по ее словам, на карточках просматривается чувство глубокой вины, которое он не мог пережить. Тимм винил себя за свои решения, включая свои действия в отношении Седоковой, но в конечном счете это стало решающим фактором в его смерти. Карточки показали, что его внутренние переживания привели к сильному эмоциональному стрессу, который, вероятно, и повлек его решительный шаг.

Алена отметила, что, хотя в его ситуации были и другие факторы, такие как чувство потери, именно внутренний конфликт и чувство вины стали решающими. В результате, Янис Тимм не смог справиться с эмоциями, которые накапливались, и решил завершить свою жизнь.

Согласно выводам таролога, в его выборе не было магического вмешательства или внешних воздействий. Его главным врагом были собственные мысли и чувства, которые, в конце концов, и привели к трагедии.

Самоубийство Яниса Тиммы: долги, развод и "пророческая" татуировка

Латвийский баскетболист Янис Тимма, покончивший с жизнью в ночь на 17 декабря. По сообщениям российских СМИ, перед разводом с певицей Анной Седоковой он занял у нее миллион рублей для выплаты долгов за алименты на своего шестилетнего сына Кристиана от предыдущего брака.

Тимма неоднократно задерживал выплату алиментов, из-за чего его недвижимость в Риге была выставлена на аукцион. Постоянные финансовые проблемы и неудачи в карьере вызвали депрессию, о которой спортсмен открыто говорил своим друзьям.

За две недели до смерти, 1 декабря, Янис сделал на спине большую татуировку, которая изображала черепа, деньги, покерные фишки и всевидящий глаз. В социальных сетях многие назвали эту татуировку "пророческой".

Тело 32-летнего баскетболиста было обнаружено в московской гостинице. На его телефоне была установлена заставка с фотографией Седоковой и надписью "позвоните Анне". Известно, что перед трагедией Тимма пытался связаться с ней через голосовые сообщения и комментарии в Instagram.

Седокова, которая из-за нервного срыва находится в больнице решила оплатить транспортировку тела Яниса в Латвию.

Напомним, Анну Седокову госпитализировали после суицида Яниса Тиммы.

Также Фокус писал о новых подробностях смерти Яниса Тиммы.