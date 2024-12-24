Тарологиня розкрила причину суїциду Яніса Тімма

Яніс Тімма не зміг подолати фінансові труднощі та особисті переживання, зокрема через розлучення зі співачкою Анною Сєдоковою. За кілька днів до смерті він залишив спроби зв'язатися з нею, а на його телефоні знайшли фотографію колишньої дружини з повідомленням: "зателефонуйте Анні".

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Латвійський баскетболіст Яніс Тімма покінчив із життям у ніч на 17 грудня. Серед причин його самогубства розглядають борги, розлучення та депресією, яку він переживав через проблеми в особистому житті та кар'єрі. Останнім "пророчим" жестом став масштабний татуювання, яке він зробив за два тижні до трагедії. Тарологиня Альона на своєму каналі MADAM ZIDAN опублікувала глибокий розбір на картах Таро, в якому розповіла про внутрішні переживання Яніса Тімма перед його смертю. Вона поділилася детальним аналізом його стану на момент загибелі, зокрема, щодо причин, що могли вплинути на його рішення.

Альона розповіла, що у Тімма був нестабільний емоційний стан, який, ймовірно, супроводжувався періодами лікування. Однак, карти показують, що лікування не принесло бажаних результатів, і його внутрішні проблеми лише загострилися. Одним із ключових моментів, що його мучили, була ситуація з двома жінками — дружиною та Анною Сєдоковою до якої він пішов зі шлюбу. Тімм переживав не лише за власну зраду, але й за те, що залишив свою сім'ю заради іншої.

"Він почав божеволіти через свої помилки. Йому було важко прийняти свій вибір, і це глибоке почуття вини не давало йому спокою", — зазначила тарологиня.

Згідно з розбором, головною причиною його страждань стала не тільки любовна невдача, але й внутрішнє почуття поразки у кар'єрі. За словами тарологині, падіння в професійній сфері також сильно вплинуло на його психіку.

"Тімм почав виправдовувати свою поразку, але в глибині душі не міг пробачити собі вибір, який зробив, пов'язавши своє життя з іншою жінкою", — пояснює Альона.

Крім цього, за її словами, на картках проглядається почуття глибокої провини, яке він не міг пережити. Тімм звинувачував себе за свої рішення, включаючи свої дії стосовно Сєдокової, але в кінцевому рахунку це стало вирішальним фактором у його смерті. Картки показали, що його внутрішні переживання призвели до сильного емоційного стресу, який, ймовірно, і спричинив його рішучий крок.

Альона зазначила, що, хоча в його ситуації були й інші фактори, як-от почуття втрати, саме внутрішній конфлікт і почуття провини стали вирішальними. В результаті, Яніс Тімм не зміг справитись з емоціями, які накопичувались, і вирішив завершити своє життя.

Згідно з висновками таролога, у його виборі не було магічного втручання чи зовнішніх впливів. Його головним ворогом були власні думки та почуття, які, зрештою, й призвели до трагедії.

Самогубство Яніса Тімми: борги, розлучення та "пророче" татуювання

Латвійський баскетболіст Яніс Тімма, що покінчив із життям у ніч на 17 грудня. За повідомленнями російських ЗМІ, перед розлученням зі співачкою Анною Сєдоковою він позичив у неї мільйон рублів для виплати боргів за аліменти на свого шестирічного сина Кристіана від попереднього шлюбу.

Тімма неодноразово затримував виплату аліментів, через що його нерухомість у Ризі була виставлена на аукціон. Постійні фінансові проблеми та невдачі в кар'єрі спричинили депресію, про яку спортсмен відкрито говорив своїм друзям.

За два тижні до смерті, 1 грудня, Яніс зробив на спині велике татуювання, яке зображувало черепи, гроші, покерні фішки та всевидяче око. У соціальних мережах багато хто назвав це татуювання "пророчим".

Тіло 32-річного баскетболіста було виявлено в московському готелі. На його телефоні була встановлена заставка з фотографією Сєдокової та написом "зателефонуйте Анні". Відомо, що перед трагедією Тімма намагався зв'язатися з нею через голосові повідомлення та коментарі в Instagram.

Сєдокова, яка через нервовий зрив перебуває в лікарні вирішила оплатити транспортування тіла Яніса до Латвії.

Нагадаємо, Анну Сєдокову госпіталізували після суїциду Яніса Тімми.

Також Фокус писав про нові подробиці смерті Яніса Тімми.