Кара Делевінь провела новорічні свята зі своєю дівчиною (фото)

Про стосунки пари стало відомо у 2022 році. Вони тримають особисте життя подалі від уваги публіки.

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Англійська акторка Кара Делевінь та її дівчина-співачка Мінкі провели Різдво з родиною супермоделі. Святковими кадрами поділилася сестра Кари Поппі в Instagram.

До пари, яка разом з 2022 року, приєдналися сестра моделі Поппі та її батько-забудовник Чарльз у Нью-Йорку на святковий сезон.

32-річну супермодель Кару та 33-річну Мінкі, чиє справжнє ім’я Лія Мейсон, можна було побачити в обіймах перед ялинкою на святковому фото. Делевінь позувала в зеленому костюмі та золотистій короні. Тим часом її кохана постала у світлому пальті та з оленячими рогами.

"Це було свято, веселого Різдва та щасливого Нового року", — написала Поппі.

Кара Делевінь зі своєю дівчиною Фото: Poppy Delevingne

Як відомо, Мінкі свого часу підписала контракт з лейблом у Нешвіллі та здебільшого грала блюз. Втім, згодом "вигоріла" та вирішила змінити сферу зайнятості.

Зірки тримають свої стосунки подалі від публіки після того, як у червні 2022 року підтвердили роман.

Кара Делевінь зі своєю дівчиною Фото: instagram.com/caradelevingne

Пара познайомилася, коли вони були студентами в школі-інтернаті Bedales. Однак вони почали зустрічатися лише у 2022 році після возз’єднання на концерті Аланіс Моріссетт. Кара вважає, що Мінкі допомогла їй залишитися на шляху до тверезості.

Нагадаємо, ексдівчина Кари Делевінь вийшла заміж за мільярдера.

Також Фокус писав про другу річницю стосунків Кари Делевінь та Мінкі.