Кара Делевинь провела новогодние праздники со своей девушкой (фото)
Об отношениях пары стало известно в 2022 году. Они держат личную жизнь подальше от внимания публики.
Английская актриса Кара Делевинь и ее девушка-певица Минки провели Рождество с семьей супермодели. Праздничными кадрами поделилась сестра Кары Поппи в Instagram.
К паре, которая вместе с 2022 года, присоединились сестра модели Поппи и ее отец-застройщик Чарльз в Нью-Йорке на праздничный сезон.
32-летнюю супермодель Кару и 33-летнюю Минки, чье настоящее имя Лия Мейсон, можно было увидеть в объятиях перед елкой на праздничном фото. Делевинь позировала в зеленом костюме и золотистой короне. Между тем ее возлюбленная предстала в светлом пальто и с оленьими рогами.
"Это был праздник, веселого Рождества и счастливого Нового года", — написала Поппи.
Как известно, Минки в свое время подписала контракт с лейблом в Нэшвилле и в основном играла блюз. Впрочем, впоследствии "выгорела" и решила сменить сферу занятости.
Звезды держат свои отношения подальше от публики после того, как в июне 2022 года подтвердили роман.
Пара познакомилась, когда они были студентами в школе-интернате Bedales. Однако они начали встречаться только в 2022 году после воссоединения на концерте Аланис Мориссетт. Кара считает, что Минки помогла ей остаться на пути к трезвости.
Напомним, экс-девушка Кары Делевинь вышла замуж за миллиардера.
Также Фокус писал о второй годовщине отношений Кары Делевинь и Минки.