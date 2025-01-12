"Better Man: Історія Роббі Вільямса": чому критики в захваті від нового байопіка

Рішення режисера Майкла Грейсі показати головного героя картини в образі мавпи чимало здивувало критиків і розділило їх у думці, але загалом вони дуже позитивно сприйняли історію життя британського буяна.

Related video

Біографічний музичний фільм від режисера Майкла Грейсі "Better Man: Історія Роббі Вільямса", заснований на біографії популярного британського співака Роббі Вільямса, показ якого стартував 9 січня, підкорив глядачів і критиків настільки, що перші дали йому на Rotten Tomatoes 90% свіжості, а другі — 95%. Відгуки про картину рясніють компліментами і захопленням. Фокус зібрав думки маститих критиків про картину.

Про що фільм "Better Man: Історія Роббі Вільямса"?

"Бути кращим: Історія Роббі Вільямса" заснований на реальній історії про стрімкий зліт, драматичне падіння і чудове відродження британської поп-зірки Роббі Вільямса, одного з найвидатніших артистів усіх часів. Під далекоглядним керівництвом Майкла Грейсі ("Найвеличніший шоумен") фільм унікально розказаний з точки зору Роббі, захоплюючи його фірмову дотепність і неприборканий дух. Він простежує шлях Роббі з дитинства, до того, як він став наймолодшим учасником бойз-бенду Take That, що очолив чарти, і до його неперевершених досягнень як сольного виконавця, який побив рекорди. На своєму шляху він стикається з труднощами, які можуть принести стратосферна слава й успіх.

У картині Роббі постав у вигляді CGI-мавпи. Актор Джонно Девіс виконав захоплення руху, необхідне для ролі, і озвучив персонажа, тоді як сам Вільямс співає в мюзиклі.

Трейлер фільму "Better Man: Історія Роббі Вільямса"

Що кажуть критики?

Піт Геммонд із Deadline звертає увагу на те, що рішення про те, яким буде головний герой, виникло у Грейсі з швидкоплинного зауваження Вільямса про те, що він почувався "мавпою-виконавцем".

"Грейсі, мабуть, сприйняв це буквально, тому що в чистому стилі "Планети мавп" Девіс божеволіє від комп'ютерної графіки, вживаючись у роль Вільямса, поки зірка озвучує її та розповідає свою власну історію, просто щоб нагадати нам, що насправді тут зображена людина в цій самій сліпуче оригінальній ідеї", — пише він. Критик підкреслює, що використання розповіді Вільямса, лайок і всього іншого, його власної історії ніколи не заважає і насправді здається необхідним. Тож через деякий час глядач перестає звертати увагу на те, що бачить мавпу, і приймає героя всією душею.

Загалом він залишився в захваті від побаченого.

"Я все життя був шанувальником британських поп-зірок і біографічних фільмів або фільмів, які вони породили, починаючи з чудового фільму Річарда Лестера про Beatles A Hard Day's Night, мюзиклів Кліффа Річардса, таких, як Summer Holiday, оскароносного біографічного фільму про Queen Bohemian Rhapsody, Rocketman Елтона Джона (виконавчим продюсером якого був Грейсі) і навіть недооціненого Back To Black цього року з прекрасною Марісою Абела, яка зображає Емі Вайнгауз. Я радий, що Грейсі тепер поставив свою печатку на жанрі і, яким би похмурим він не був, виводить його на нові висоти", — резюмує він.

Пітер Дебрюге з Variety називає картину нестандартним музичним біографічним фільмом, яка напевно здалася б банальною – на відміну від відвертого абсурду – якби в ній був актор із плоті та крові в ролі Роббі Вільямса.

"Грейсі проводить глядачів через усі очікувані моменти кар'єри Вільямса, від його прориву як учасника Take That до його рекордного сольного концерту в Небуорті, але робить це за допомогою комп'ютерного шимпанзе, який замінює поганого хлопця брит-попу. Всупереч усьому, трюк працює, відрізняючи проект від багатьох інших шаблонних агіографій поп-зірок", — пише автор.

Дебрюге особливо відзначає віртуозну акторську гру Девіса, реального обличчя якого глядач не бачить.

"Чесно кажучи, самовпевненість Грейсі щодо шимпанзе завжди була натяжкою, оскільки образа "мавпа-виконавець" справді може бути застосована тільки тоді, коли Роббі виконує чужі накази. За CG-мавпою ховається справжній актор Джонно Девіс, який виконував свої найскладніші сцени – включно з більшою частиною винахідливої хореографії Ешлі Воллен – на знімальному майданчику. Хоча важко сказати, скільки з робіт Девіса збереглося, анімація останнього штриха настільки хороша, що Академії потрібно знайти правильну категорію, в якій її можна було б визнати", – вважає оглядач.

Кінокритик Девід Нусайр назвав фільм "Better Man: Історія Роббі Вільямса" гідною правдивою історією, яку, безсумнівно, найкраще сприймуть прихильники й послідовники Вільямса.

Морін Лі Ленкер пише у своїй колонці для Entertainment Weekly, що фільм робить великий вибір, який одночасно і захопливий, і не зовсім вдалий. У багатьох своїх розмовах Грейсі був вражений тим, що Вільямс "описує себе як мавпу, яка виступає для розваги інших". З цією метою Грейсі зображує Вільямса таким, яким він бачить себе – у мавпячій формі.

"За допомогою магії WETA актор Джонно Девіс перетворюється на мавпоподібну версію Вільямса (Вільямс співає, а Девіс говорить). Найефективніший результат — це плавний спосіб, у який він дає змогу фізичному акторові та суб'єкту біографічного фільму оживити історію. Але неймовірно відволікає те, що Вільямс — істота, гідна "Планети мавп", серед повністю людського складу. Концепція та її сміливість гідні захоплення, але вона не повністю працює. Є проблиски геніальності в тому, як вона викликає внутрішній зміст чогось на кшталт "Весь цей джаз" Боба Фосса, і, можливо, вона спрацювала б краще, якби зображення мавпи використовували тільки в музичних номерах", — розбавляє він захоплений хор тих, хто прийняв фільм цілком і повністю.

Водночас Ленкер не може не відзначити той факт, що Вільямс оголює все в оповіданні, виставляючи напоказ свою невірність, а також глибину своєї залежності і ненависті до себе, відмовляючись урізати найпотворніші частини історії з почуття самозбереження.

"Це освіжаюче чесно для музичного біографічного фільму, в якому задіяний його об'єкт... Better Man прекрасно емоційний і захопливий, і це чудово великий замах. Але в нього було б більше шансів змусити глядачів збожеволіти, якби концепцію примата використовували більш розумно", – ще раз підкреслює автор.

Раніше Фокус писав, що говорять критики про фільм "Носферату" з Лілі-Роуз Депп.