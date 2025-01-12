"Better Man: История Робби Уильямса": почему критики в восторге от нового байопика

Решение режиссера Майкла Грейси показать главного героя картины в образе обезьяны немало удивило критиков и разделило их во мнении, но в целом он очень позитивно приняли историю жизни британского буяна.

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Биографический музыкальный фильм от режиссера Майкла Грейси "Better Man: История Робби Уильямса", основанный на биографии популярного британского певца Робби Уильямса, показ которого стартовал 9 января, покорил зрителей и критиков настолько, что первые дали ему на Rotten Tomatoes 90% свежести, а вторые – 95%. Отзывы о картине изобилуют комплиментами и восторгом. Фокус собрал мнения маститых критиков о картине.

О чем фильм "Better Man: История Робби Уильямса"?

"Быть лучше: История Робби Уильямса" основан на реальной истории о стремительном взлете, драматическом падении и замечательном возрождении британской поп-звезды Робби Уильямса, одного из величайших артистов всех времен. Под дальновидным руководством Майкла Грейси ("Величайший шоумен") фильм уникально рассказан с точки зрения Робби, захватывая его фирменное остроумие и неукротимый дух. Он прослеживает путь Робби с детства, до того, как он стал самым молодым участником возглавившего чарты бойз-бэнда Take That, и до его непревзойденных достижений в качестве сольного исполнителя, побившего рекорды. На своем пути он сталкивается с трудностями, которые могут принести стратосферная слава и успех.

В картине Робби предстал в виде CGI-обезьяны. Актер Джонно Дэвис выполнил захват движения, необходимый для роли, и озвучил персонажа, в то время как сам Уильямс поет в мюзикле.

Трейлер фильма "Better Man: История Робби Уильямса"

Что говорят критики?

Пит Хеммонд из Deadline обращает внимание на то, что решение о том, как будет главный герой, возникла у Грейси из мимолетного замечания Уильямса о том, что он чувствовал себя "обезьяной-исполнителем".

"Грейси, по-видимому, воспринял это буквально, потому что в чистом стиле "Планеты обезьян" Дэвис сходит с ума от компьютерной графики, вживаясь в роль Уильямса, пока звезда озвучивает ее и рассказывает свою собственную историю, просто чтобы напомнить нам, что на самом деле здесь изображен человек в этой самой ослепительно оригинальной идее", – пишет он. Критик подчеркивает, что использование рассказа Уильямса, ругательств и всего остального, его собственной истории никогда не мешает и на самом деле кажется необходимым. Так что через некоторое время зритель перестает обращать внимание на то, что видит обезьяну, и принимает героя всей душой.

В целом он остался в восторге от увиденного.

"Я всю жизнь был поклонником британских поп-звезд и биографических фильмов или фильмов, которые они породили, начиная с замечательного фильма Ричарда Лестера о Beatles A Hard Day’s Night, мюзиклов Клиффа Ричардса, таких, как Summer Holiday, оскароносного биографического фильма о Queen Bohemian Rhapsody, Rocketman Элтона Джона (исполнительным продюсером которого был Грейси) и даже недооцененного Back To Black этого года с великолепной Марисой Абела, изображающей Эми Уайнхаус. Я рад, что Грейси теперь поставил свою печать на жанре и, каким бы мрачным он ни был, выводит его на новые высоты", – резюмирует он.

Питер Дебрюге из Variety называет картину нестандартном музыкальном биографическом фильме, которая наверняка показалась бы банальным – в отличие от откровенного абсурда – если бы в ней был актер из плоти и крови в роли Робби Уильямса.

"Грейси проводит зрителей через все ожидаемые моменты карьеры Уильямса, от его прорыва в качестве участника Take That до его рекордного сольного концерта в Небуорте, но делает это с помощью компьютерного шимпанзе, заменяющего плохого парня брит-попа. Вопреки всему, трюк работает, отличая проект от многих других шаблонных агиографий поп-звезд", – пишет автор.

Дебрюге особенно отмечает виртуозную актерскую игру Дэвиса, реального лица которого зритель не видит.

"Честно говоря, самонадеянность Грейси в отношении шимпанзе всегда была натяжкой, поскольку оскорбление "исполнительская обезьяна" действительно применимо только тогда, когда Робби выполняет чужие приказы. За CG-обезьяной скрывается настоящий актер Джонно Дэвис, который исполнял свои самые сложные сцены — включая большую часть изобретательной хореографии Эшли Уоллен – на съемочной площадке. Хотя трудно сказать, сколько из работ Дэвиса сохранилось, анимация последнего штриха настолько хороша, что Академии нужно найти правильную категорию, в которой ее можно было бы признать", – считает обозреватель.

Кинокритик Дэвид Нусайр назвал фильм "Better Man: История Робби Уильямса" достойной правдивой историей, которая, несомненно, будет лучше всего принята поклонниками и последователями Уильямса.

Морин Ли Ленкер пишет с воей колонке для Entertainment Weekly, что фильм делает большой выбор, который одновременно и увлекателен, и не совсем удачен. Во многих своих разговорах Грейси был поражен тем, что Уильямс "описывает себя как обезьяну, выступающую для развлечения других". С этой целью Грейси изображает Уильямса таким, каким он видит себя – в обезьяньей форме.

"С помощью магии WETA актер Джонно Дэвис превращается в обезьяноподобную версию Уильямса (Уильямс поет, а Дэвис говорит). Самый эффективный результат — это плавный способ, которым он позволяет физическому актеру и субъекту биографического фильма оживить историю. Но невероятно отвлекает то, что Уильямс — существо, достойное "Планеты обезьян", среди полностью человеческого состава. Концепция и ее смелость достойны восхищения, но она не полностью работает. Есть проблески гениальности в том, как она вызывает внутреннее содержание чего-то вроде "Весь этот джаз" Боба Фосса, и, возможно, она сработала бы лучше, если бы изображение обезьяны использовалось только в музыкальных номерах", – разбавляет он восторженный хор тех, кто принял фильм целиком и полностью.

В то же время Ленкер не может не отметить тот факт, что Уильямс обнажает все в повествовании, выставляя напоказ свою неверность, а также глубину своей зависимости и ненависти к себе, отказываясь урезать самые уродливые части истории из чувства самосохранения.

"Это освежающе честно для музыкального биографического фильма, в котором задействован его объект… Better Man прекрасно эмоционален и увлекателен, и это восхитительно большой замах. Но у него было бы больше шансов заставить зрителей сойти с ума, если бы концепция примата использовалась более разумно", – еще раз подчеркивает автор.

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