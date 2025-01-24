Режисер "Носферату" хоче зняти сиквел культового "Лабіринту" з Боуї: фанати розлючені

Оригінальний "Лабіринт" із Дженніфер Коннеллі та Девідом Боуї вийшов ще 1986 року. І з того часу його неодноразово намагалися перезняти або продовжити історію.

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Режисер Роберт Еггерс надихнувся успіхом свого готичного фільму жахів "Носферату", в якому головні ролі виконали Біллі Скарсгард і Лілі-Роуз Депп, і тепер працюватиме над продовженням "Лабіринту". Але фанатів оригінального фільму з Девідом Боуї це не потішило. Про це пише Comic Book.

Трейлер фільму "Лабіринт"

Новина про сиквел з'явилася майже через чотири десятиліття після виходу класики 1986 року.

23 січня було підтверджено, що режисер фільмів "Носферату", "Варяг" і "Відьма" Роберт Еггерс уклав угоду на написання сценарію і постановку нового фільму, який, як стверджується, стане продовженням оригінального фільму 1986 року.

Хоча подробиці сюжету проєкту Еггерса поки тримають у таємниці, стало відомо, що він пише сценарій разом із Сьоном, своїм колегою по бойовику про вікінгів 2022 року "Варяг". Сам Еггерс сказав: "Річ у тім, що у мене завжди купа речей у розробці, тому що потрібно виживати в цій індустрії, і ти не знаєш, що буде далі. Але я безумовно хочу, щоб наступний фільм, який я зніму, був оригінальним".

Однак ця заява не сподобалася відданим фанатам, які розкритикували новину і навіть благали режисера "залишити "Лабіринт" у спокої".

У своєму блозі на X один із користувачів написав: "Ніщо в "Лабіринті" не передбачає необхідності продовження, і воно не буде гарним, тому що Боуї мертвий, а Боуї — це Джарет".

Інший зазначив, що хоча йому і подобаються фільми Еггерса, але "Лабіринту" не потрібне продовження: "Оригінал настільки чарівний та ідеальний, що сиквел просто не спрацював би в наші дні (або коли-небудь)".

Інші були менш різкими і вважали, що якщо комусь потрібно зняти продовження "Лабіринту", то Еггерс — підходяща людина для цієї роботи.

"Я безумовно не хочу продовження цього фільму. Він і так ідеальний. Але якщо хтось і зможе зробити його гідно, то це, напевно, Роберт Еггерс", — зазначив один із поміркованих критиків у коментарях.

Що відомо про фільм "Лабіринт"

Знятий 1986 року, "Лабіринт", як і багато культових фільмів, не мав комерційного успіху після прем'єри і не отримав жодної нагороди. Фільм, який став п'ятим для юної Дженніфер Коннеллі, був знятий режисером і автором "Маппет-шоу" Джимом Генсоном за оригінальною ідеєю Брайана Фроуда, спродюсований Джорджем Лукасом. Це одинадцята повнометражна картина Lucasfilm.

Девід Боуї у фільмі "Лабіринт"

За сюжетом, дівчина Сара, яка змушена няньчити молодшого брата, побажала, щоб він зник і його забрали гобліни. І щоб врятувати малюка, Сара змушена вирушити в царство короля гоблінів Джарета, якого грає Девід Боуї. Усі пісні для фільму Боуї написав сам і навіть намагався навчитися жонглювати кришталевими кулями.

До новин про сиквел, що з'явилися в четвер, повідомлялося про римейк "Лабіринту" у 2016 році. За фільмом було написано кілька книг, коміксів, а в Японії створили кілька комп'ютерних ігор.

Нагадаємо, фільм Роберта Еггерса "Носферату" викликав фурор. Фокус писав про картину і про її оригінальний сюжет.