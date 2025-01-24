Режиссер "Носферату" хочет снять сиквел культового "Лабиринта" с Боуи: фанаты в ярости

Оригинальный "Лабиринт" с Дженнифер Коннелли и Дэвидом Боуи вышел еще в 1986 году. И с той поры его неоднократно пытались переснять или продолжить историю.

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Режиссер Роберт Эггерс вдохновился успехом своего готического ужастика "Носферату", в котором главные роли исполнили Билли Скарсгард и Лили-Роуз Депп, и теперь будет работать над продолжением "Лабиринта". Но фанатов оригинального фильма с Дэвидом Боуи это не обрадовало. Об этом пишет Comic Book.

Трейлер фильма "Лабиринт"

Новость о сиквеле появилась почти через четыре десятилетия после выхода классики 1986 года.

23 января было подтверждено, что режиссер фильмов "Носферату", "Варяг" и "Ведьма" Роберт Эггерс заключил сделку на написание сценария и постановку нового фильма, который, как утверждается, станет продолжением оригинального фильма 1986 года.

Хотя подробности сюжета проекта Эггерса пока держатся в секрете, стало известно, что он пишет сценарий вместе с Сьоном, своим коллегой по боевику о викингах 2022 года "Варяг". Сам Эггерс сказал: "Дело в том, что у меня всегда куча вещей в разработке, потому что нужно выживать в этой индустрии, и ты не знаешь, что будет дальше. Но я определенно хочу, чтобы следующий фильм, который я сниму, был оригинальным".

Однако это заявление не понравилось преданным фанатам, которые раскритиковали новость и даже умоляли режиссера "оставить "Лабиринт" в покое".

В своем блоге на X один из пользователей написал: "Ничто в "Лабиринте" не подразумевает необходимости продолжения, и оно не будет хорошим, потому что Боуи мертв, а Боуи — это Джарет".

Другой отметил, что хотя ему и нравятся фильмы Эггерса, но "Лабиринту" не нужно продолжение: "Оригинал настолько очарователен и идеален, что сиквел просто не сработал бы в наши дни (или когда-либо)".

Другие были менее резки и считали, что если кому-то нужно снять продолжение "Лабиринта", то Эггерс — подходящий человек для этой работы.

"Я определенно не хочу продолжения этого фильма. Он и так идеален. Но если кто-то и сможет сделать его достойно, так это, наверное, Роберт Эггерс", — отметил один из умеренных критиков в комментариях.

Что известно о фильме "Лабиринт"

Снятый в 1986 году, "Лабиринт", как и многие культовые фильмы, не имел коммерческого успеха после премьеры и не получил ни одной награды. Фильм, которые стал пятым для юной Дженнифер Коннелли, был снят режиссером и автором "Маппет-шоу" Джимом Хенсоном по оригинальной идее Брайана Фроуда, спродюсированный Джорджем Лукасом. Это одиннадцатая полнометражная картина Lucasfilm.

Дэвид Боуи в фильме "Лабиринт"

По сюжету, девушка Сара, которая вынуждена нянчить младшего брата, пожелала, чтобы он исчез и его забрали гоблины. И чтобы спасти малыша, Сара вынуждена отправиться в царство короля гоблинов Джарета, которого играет Дэвид Боуи. Все песни для фильма Боуи написал сам и даже пытался научиться жонглировать хрустальными шарами.

До новостей о сиквеле, появившихся в четверг, сообщалось о ремейке "Лабиринта" в 2016 году. По фильму было написано несколько книг, комиксов, а в Японии создали несколько компьютерных игр.

Напомним, фильм Роберта Эггерса "Носферату" произвел фурор. Фокус писал о картине и о ее оригинальном сюжете.