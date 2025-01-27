Слідчі назвали справжню причину смерті екс-чоловіка Анни Сєдокової

Рідні Яніса Тімми отримали відмову в порушенні кримінальної справи, але мають намір оскаржити це рішення.

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Завершено слідство у справі про загибель екс-чоловіка Анни Сєдокової, латвійського баскетболіста Яніса Тімми. Слідчі встановили, що він скоїв суїцид, і ці обставини було підтверджено під час перевірки, повідомляє РІА Новости.

Правоохоронці повідомили, що жодна інша версія подій не знайшла підтвердження.

"Проведена перевірка показала, що Яніс Тімма наклав на себе руки. Інші версії не підтвердилися", — заявив представник органів.

Раніше Катерина Гордон, юристка, яка представляє сім'ю Тімми, повідомила, що рідні баскетболіста отримали відмову в порушенні кримінальної справи. Вона зазначила, що сім'я має намір оскаржити це рішення.

Подробиці смерті Яніса Тімми

Яніс Тімма, латвійський баскетболіст, який наклав на себе руки в ніч на 17 грудня, переживав фінансові труднощі. Перед розлученням зі співачкою Анною Сєдоковою він позичив у неї мільйон рублів для погашення боргів за аліментами на свого сина Крістіана від попереднього шлюбу. Спортсмен часто затримував виплати, що призвело до того, що його нерухомість у Ризі було виставлено на аукціон.

Через постійні фінансові проблеми і невдачі в кар'єрі Тімма страждав від депресії, про що він відкрито розповідав друзям. Напередодні трагедії, 1 грудня, він зробив на спині велике татуювання, що містило зображення черепів, грошей, покерних фішок і всевидющого ока, що деякі його друзі вважали "пророчим".

Тіло 32-річного спортсмена було знайдено в московському готелі, а на його телефоні була заставка з фотографією Сєдокової і написом "зателефонуйте Анні". Відомо, що перед трагедією Тімма намагався зв'язатися з нею через голосові повідомлення і коментарі в Instagram.

Нагадаємо, Анну Сєдокову госпіталізували після суїциду Яніса Тімми.

Також Фокус писав про нові подробиці смерті Яніса Тімми.