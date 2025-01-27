Следователи назвали истинную причину смерти экс-супруга Анны Седоковой

Родные Яниса Тиммы получили отказ в возбуждении уголовного дела, но намерены обжаловать это решение.

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Завершено следствие по делу о гибели экс-супруга Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Следователи установили, что он совершил суицид, и эти обстоятельства были подтверждены в ходе проверки, сообщает РИА Новости.

Правоохранители сообщили, что ни одна другая версия событий не нашла подтверждения.

"Проведенная проверка показала, что Янис Тимма покончил с собой. Другие версии не подтвердились", — заявил представитель органов.

Ранее Екатерина Гордон, юрист, представляющая семью Тиммы, сообщила, что родные баскетболиста получили отказ в возбуждении уголовного дела. Она отметила, что семья намерена обжаловать это решение.

Подробности смерти Яниса Тиммы

Янис Тимма, латвийский баскетболист, который покончил с жизнью в ночь на 17 декабря, переживал финансовые трудности. Перед разводом с певицей Анной Седоковой он занял у нее миллион рублей для погашения долгов по алиментам на своего сына Кристиана от предыдущего брака. Спортсмен часто задерживал выплаты, что привело к тому, что его недвижимость в Риге была выставлена на аукцион.

Из-за постоянных финансовых проблем и неудач в карьере Тимма страдал от депрессии, о чем он открыто рассказывал друзьям. Накануне трагедии, 1 декабря, он сделал на спине большую татуировку, включавшую изображения черепов, денег, покерных фишек и всевидящего глаза, что некоторые его друзья считали "пророческим".

Тело 32-летнего спортсмена было найдено в московской гостинице, а на его телефоне была заставка с фотографией Седоковой и надписью "позвоните Анне". Известно, что перед трагедией Тимма пытался связаться с ней через голосовые сообщения и комментарии в Instagram.

Напомним, Анну Седокову госпитализировали после суицида Яниса Тиммы.

Также Фокус писал о новых подробностях смерти Яниса Тиммы.