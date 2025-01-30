Ідея Netflix перезапустити культовий серіал розлютила фанатів: у чому причина

Користувачі всерйоз побоюються, що оновлена версія серіалу, який 17 разів номінувався на "Еммі" і чотири рази виграв нагороду, нівелює оригінал. Крім того, вони не виключають, що платформа не зможе обійтися без політичного порядку денного.

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Найбільша стримінгова платформа Netflix повідомила в соцмережах про те, що працює над "новою адаптацією" серії американських дитячих романів Лори Інглз Вайлдер і планує випустити нову версію улюбленого вестерну "Маленький будиночок у преріях", який виходив в ефір із 1974 до 1983 року і налічує дев'ять сезонів.

За словами Джинні Хоу, віце-президента з драматичних серіалів сервісу, перезавантаження стане "свіжим поглядом на цю культову історію". Хоу також похвалила шоураннерку Ребекку Сонненшайн за те, що вона привнесла "емоційну глибину, яка порадує як нових, так і наявних шанувальників цієї улюбленої класики".

"Я закохалася в ці книги, коли мені було п'ять років. Вони надихнули мене стати письменницею і режисеркою, і я задоволена і схвильована можливістю адаптувати ці історії для нової глобальної аудиторії з Netflix", — сказала Сонненшайн про майбутній проєкт.

Після оголошення на X користувачі соціальних мереж висловили обурення і занепокоєння, оскільки не хочуть, щоб перезавантаження нівелювало оригінал, а також скепсис щодо того, що сервіс врахує порядок денний і замінить білих героїв на темношкірих і представників сексменшин.

"Ти збираєшся зробити Лору Інглз чорношкірою і трансгендерною, чи не так...", "Будь ласка, залишайтеся вірними книзі. Не додавайте купу персонажів та історій, які не були призначені для просування політичного порядку денного", "Не оригінальна ідея в каталозі Netflix. Оригінальний серіал #littlehouseontheprairie з Мелісою Гілберт і Майклом Лендоном був ідеальний. Не псуйте його", "Альберт буде глухим трансгендерним сиротою змішаної раси, який краде одяг у карлика Лори і допомагає зцілити сліпоту Бородатої Мері за допомогою показу мод у Подвійній церкві, де вона є жрицею-відьмою", "Не можу дочекатися, щоб побачити, як ви це переосмислите", "Кожного разу, коли улюблену класику переробляють і продюсерська компанія використовує слово "переосмислення", ви розумієте, що вони її повністю зіпсували", "@netflix, будь ласка, ні... Я не знаю, як ви отримали права на Лору Інглз Вайлдер, але ваша компанія показала, що ви більше не уявляєте розважальної цінності для родин", "Ця серія книжок уже перетворилася на приголомшливий сімейний серіал із Майклом Лендоном у головній ролі. Не потрібно ще однієї погано переробленої "переосмисленої" історії. Залиште її в спокої!", — пишуть у коментарях. Велика частина передплатників Netflix також заявила, що не дивитиметься, якщо серіал не буде "вірним оригінальним книжкам/телешоу".

"Маленький будиночок у преріях" — американський телесеріал з Майклом Лендоном, Мелісою Гілберт і Карен Грассл у головних ролях. Він розповідає про сім'ю американських піонерів, які мандрують ще незвіданою землею, доки не осідають на фермі у Волнат-Гров, штат Міннесота, упродовж 70-х і 80-х років XIX століття. Зустрічі з доброзичливими або, навпаки, злісними індіанцями, великі пожежі, нашестя сарани, напади пум — чого тільки не довелося пережити мамі Кароліні, татусеві Чарльзу та їхнім донечкам — Мері, Лорі та крихітці Керрі. Проте винахідливість, сміливість і згуртованість завжди допомагали їм у скрутну хвилину.

У червні минулого року акторський склад "Маленького будиночка в преріях" возз'єднався на Телевізійному фестивалі в Монте-Карло в Монако. Карен Грассл, Елісон Арнгрім, Мелісса Сью Андерсон, Метью Лабйорто і Венді Лу Лі сиділи на панелі та розмірковували про свої улюблені спогади з шоу.

Вони також відповіли на запитання фанатів про перезавантаження або возз'єднання серіалу.

"Було багато спроб знову зробити "Маленький будиночок у преріях. Були шоу, був мюзикл, і я думаю, що у нас був унікальний досвід, і його не можна повторити", — зазначила 82-річна Грассл.

У Андерсон, яка грала старшу сестру, Мері Інглз, були свої причини думати, що перезавантаження не спрацює, і все через те, що Лендон не братиме в ньому участі. Актор помер ще в 1991 році.

Раніше Фокус писав, що найуспішніший фільм Netflix розкритикували в пух і прах.