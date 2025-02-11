70-річний Кевін Костнер спровокував чутки про новий роман

І Хода, і Кевін наразі вільні і готові до нових стосунків. На запитання ЗМІ про роман обидва уникають прямої відповіді.

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Оскароносний актор і режисер Кевін Костнер спровокував чутки про новий роман після того, як сфотографувався на Суперкубку в Новому Орлеані з колишньою ведучою шоу Today, 60-річною Годою Котб, пише Hello. На стадіоні він разом із Пітом Девідсоном спостерігав, як Philadelphia Eagles обіграють Kansas City Chiefs.

Спільними знімками із зіркою Хода поділилася у себе в Instagram.

У підписі до фотографії, яка була завантажена разом з каруселлю інших знімків з великої гри, вона написала: "О, як весело!!!". На одному з кадрів вона обіймає Кевіна. Він же, сховавши очі за сонцезахисними окулярами, посміхається.

Минулого року Хода брала інтерв'ю в Кевіна, і глядачі відзначили, що чат був "наповнений хімією". Дійшло до того, що Кевіна навіть запитали, чи буде він зустрічатися з Ходою.

"Я не в національній службі знайомств. Я ціную добру волю. Вона була зі мною дуже добра. Коли я повертаюся туди, люди ставляться до мене добре. І в неї є іскра, і ми ніколи не пили каву разом", — відповів актор.

Зі свого боку Хода сказала, що не знала, що фанати сподівалися на розквіт роману. Колишня колега Котб по шоу Today Саванна Гатрі підлила масла у вогонь, коли прокоментувала фотографію: "Нова пара, увага!"

Колишня співведуча Дженна Буш Хагер додала: "Ми чекали цього моменту!"

Фотографія потішила і багатьох інших, один із користувачів зазначив: "Ви з Кевіном – ось це перемога в Суперкубку!"

Года зараз вільна після розставання зі своїм колишнім нареченим Джоелом Шиффманом. У них є дві прийомні доньки – п'ятирічна Гоуп і восьмирічна Гейлі. У жовтні минулого року Котб заявила, що знову відкрита для побачень. Вона навіть завела сторінку на сайті знайомств, хоча й зізнавалася, що вважає за краще, щоб її знайомили друзі.

Костнер пережив важке розлучення з Крістін Баумгартнер після 18 років шлюбу. У лютому 2024 року пара остаточно оформила всі документи. У них – троє дітей: 17-річний Кайден, 15-річний Хейс і 14-річна Грейс. Ще трьох дітей йому народила колишня дружина Сінді Сільва – Енні (40 років), Лілі (38 років) і Джо (37 років). Також у нього є 28-річний син Ліам від колишньої партнерки Бріджит Руні.

Раніше Фокус писав, що Шерон Стоун і Кевін Костнер "фліртували" на одному заході.