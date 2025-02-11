70-летний Кевин Костнер спровоцировал слухи о новом романе

И Хода, и Кевин в данный момент свободны и готовы к новым отношениям. На вопросы СМИ о романе оба уходят от прямого ответа.

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Оскароносный актер и режиссер Кевин Костнер спровоцировал слухи о новом романе после того, как сфотографировался на Суперкубке в Новом Орлеане с бывшей ведущей шоу Today, 60-летней Ходой Котб, пишет Hello. На стадионе он вместе с Питом Дэвидсоном наблюдал, как Philadelphia Eagles обыгрывают Kansas City Chiefs.

Общими снимками со звездой Хода поделилась у себя в Instagram.

В подписи к фотографии, которая была загружена вместе с каруселью других снимков с большой игры, она написала: "О, как весело!!!". На одном из кадров она обнимает Кевина. Он же, спрятав глаза за солнцезащитными очками, улыбается.

В прошлом году Хода брала интервью у Кевина, и зрители отметили, что чат был "наполнен химией". Дошло до того, что Кевина даже спросили, будет ли он встречаться с Ходой.

"Я не в национальной службе знакомств. Я ценю добрую волю. Она была со мной очень добра. Когда я возвращаюсь туда, люди относятся ко мне хорошо. И у нее есть искра, и мы никогда не пили кофе вместе", – ответил актер.

В свою очередь Хода сказала, что не знала, что фанаты надеялись на расцвет романа. Бывшая коллега Котб по шоу Today Саванна Гатри подлила масла в огонь, когда прокомментировала фотографию: "Новая пара, внимание!"

Бывшая соведущая Дженна Буш Хагер добавила: "Мы ждали этого момента!"

Фотография порадовала и многих других, один из пользователей отметил: "Вы с Кевином – вот это победа в Суперкубке!"

Хода сейчас свободна после расставания со своим бывшим женихом Джоэлом Шиффманом. У них есть две приемные дочери – пятилетняя Хоуп и восьмилетняя Хейли. В октябре прошлого года Котб заявила, что снова открыта для свиданий. Она даже завела страницу на сайте знакомств, хотя и признавалась, что предпочитает, чтобы ее знакомили друзья.

Костнер пережил тяжелый развод с Кристин Баумгартнер после 18 лет брака. В феврале 2024 года пара окончательно оформила все документы. У них – трое детей: 17-летний Кайден, 15-летний Хейс и 14-летняя Грейс. Еще троих детей ему родила бывшая жена Синди Сильва – Энни (40 лет), Лили (38 лет) и Джо (37 лет). Также у него есть 28-летний сын Лиам от бывшей партнерши Бриджит Руни.

Ранее Фокус писал, что Шэрон Стоун и Кевин Костнер "флиртовали" на одном мероприятии.