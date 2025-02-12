Його вбила правда: справу Яніса Тімми повернули на розгляд

Слідчим ще належить детально вивчити телефон баскетболіста й опитати родичів баскетболіста, щоб отримати повну картину того, що передувало трагедії.

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Справу покійного латвійського баскетболіста і колишнього чоловіка співачки Анни Сєдокової, 32-річного Яніса Тімми, повернули на додаткову перевірку. Про це повідомила Катерина Гордон, до якої батько спортсмена звернувся по юридичну допомогу.

"Колишнє рішення про припинення було пов'язане зі строками, багато процесуальних дій не було завершено", — зазначила вона.

За її словами, за підсумками особистого розслідування її команди, Янісу передали компромат на Анну, який він суто по-людськи не зміг переварити. Їм також відомо, якого роду звинувачення надходили від нього Седоковій.

"При цьому, вважаю, що говорити про те, що його вбили жодної підстави немає. Його вбила, фігурально висловлюючись, правда, але це не кримінальна стаття", — заявила Гордон, додавши, що наразі слідчі мають зайнятися результатами експертизи телефону й опитати родичів Тімми.

Ще три тижні тому Гордон заявляла, що слідство відмовилося порушувати кримінальну справу за фактом смерті Яніса Тімми. Ба більше, кримінальне переслідування, попереджала вона, може розпочатися щодо друзів баскетболіста, які зараз наліво і направо роздають інтерв'ю, де "полощуть Анну Сєдокову і обговорюють стосунки пари". Йдеться про статтю про наклеп, поєднану з обвинуваченням у тяжкому злочині.

Яніс Тімма був знайдений мертвим у ніч на 17 грудня на сходовій клітці під'їзду, де розташований хостел, у якому забронював номер спортсмен. Кадри останніх хвилин життя баскетболіста потрапили на камеру. Причиною його смерті назвали самогубство.

Перед розлученням зі співачкою Анною Сєдоковою він позичив у неї мільйон рублів для погашення боргів за аліментами на свого сина Крістіана від попереднього шлюбу. Спортсмен часто затримував виплати, що призвело до того, що його нерухомість у Ризі було виставлено на аукціон.

Через постійні фінансові проблеми і невдачі в кар'єрі Тімма страждав від депресії, про що він відкрито розповідав друзям. Напередодні трагедії, 1 грудня, він зробив на спині велике татуювання, що містило зображення черепів, грошей, покерних фішок і всевидющого ока, що деякі його друзі вважали "пророчим". Він також шантажував співачку.

Сєдокова після загибелі колишнього чоловіка потрапила до лікарні з нервовим зривом.

Раніше Фокус писав, як маленький син співачки дізнався про смерть Яніса.