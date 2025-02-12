Его убила правда: дело Яниса Тиммы вернули на рассмотрение

Следователям еще предстоит детально изучить телефон баскетболиста и опросить родственников баскетболиста, чтобы получить полную картину того, что передовало трагедии.

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Дело покойного латвийского баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой, 32-летнего Яниса Тиммы, вернули на дополнительную проверку. Об этом сообщила Екатерина Гордон, к которой отец спортсмена обратился за юридической помощью.

"Прежнее решение о прекращении было связанно со сроками, многие процессуальные действия не были завершены", – отметила она.

По ее словам, по итогам личного расследования ее команды, Янису передали компромат на Анну, который он чисто по-человечески не смог переварить. Им также известно, какого рода обвинения поступали от него Седоковой.

"При этом, полагаю, что говорить о том, что его убили ни одного основания нет. Его убила, фигурально выражаясь, правда, но это не уголовная статья", – заявила Гордон, добавив, что сейчас следователи должны заняться результатами экспертизы телефона и опросить родственников Тиммы.

Еще три недели назад Гордон заявляла, что следствие отказалось возбуждать уголовное дело по факту кончины Яниса Тиммы. Более того, уголовное преследование, предупреждала она, может начаться в отношении друзей баскетболиста, которые сейчас налево и направо раздают интервью, где "полощут Анну Седокову и обсуждают отношения пары". Речь идет о статье о клевете, соединенной с обвинением в тяжком преступлении.

Янис Тимма был найден мертвым в ночь на 17 декабря на лестничной клетке подъезда, где находится хостел, в котором забронировал номер спортсмен. Кадры последних минут жизни баскетболиста попали на камеру. Причиной его смерти назвали самоубийство.

Перед разводом с певицей Анной Седоковой он занял у нее миллион рублей для погашения долгов по алиментам на своего сына Кристиана от предыдущего брака. Спортсмен часто задерживал выплаты, что привело к тому, что его недвижимость в Риге была выставлена на аукцион.

Из-за постоянных финансовых проблем и неудач в карьере Тимма страдал от депрессии, о чем он открыто рассказывал друзьям. Накануне трагедии, 1 декабря, он сделал на спине большую татуировку, включавшую изображения черепов, денег, покерных фишек и всевидящего глаза, что некоторые его друзья считали "пророческим". Он также шантажировал певицу.

Седокова после гибели бывшего мужа попала в больницу с нервным срывом.

Ранее Фокус писал, как маленький сын певицы узнал о смерти Яниса.