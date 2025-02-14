Режисер "Дедпула і Росомахи" готує серіал для Netflix за всесвітом Dungeons & Dragons, — ЗМІ

Серіал "Забуті Королівства" створюють за мотивами популярної настільної гри. Продюсером проекту став Шон Леві, відомий виробництвом низки хітових картин.

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Стримінговий сервіс Netflix створює лайв-екшн серіал "Forgotten Realms" ("Забуті Королівства") за мотивами популярної настільної гри "Dungeons & Dragons" ("Підземелля і дракони"). Про це пише видання Deadline з посиланням на інформовані джерела.

Саме у всесвіті Dungeons & Dragons розгортаються події відеоігор серій Baldur's Gate і Neverwinter Nights.

Продюсер проєкту — Шон Леві, який працював над картинами "Дедпул і Росомаха" і "Дивні дивацтва", сценарист — Дрю Кревелло, відомий за телесеріалом "Не спрацювало" за участю Джареда Лето та Енн Гетвей у головних ролях. За виробництво відповідає компанія Hasbro Entertainment.

Спочатку серіал розробляла студія Paramount+, яка замовила повний сезон, але згодом відмовилася через зміну стратегії. Netflix запускає The Forgotten Realms буквально з нуля.

Netflix надав значного імпульсу фентезійній рольовій грі завдяки помітній присутності в одному з найбільших шоу "Дуже дивні справи", вказує видання.

Фокус раніше писав про найкращі трилери на Netflix із захопливим сюжетом. Одна з таких картин — "Парамедик", героєм якої став безпринципний лікар швидкої допомоги.

Нагадаємо, 13 лютого український фільм "Поїзд у 31 грудня" очолив топ Netflix. Сюжет розповідає про подорож напередодні Нового року з Києва до Львова абсолютно різних пасажирів в одному вагоні.